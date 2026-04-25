Blueberry Cinnamon Rolls: Lembut, Wangi Cinnamon, dan Lumer Blueberry

Potret blueberry cinnamon rolls dengan cream cheese frosting. (Sumber: instagram.com/@lelystaste)
JawaPos.com - Kalau biasanya cinnamon rolls identik dengan rasa kayu manis klasik, versi dari @lelystaste ini benar-benar naik level.
Blueberry Cinnamon Rolls ini memadukan roti lembut dengan cinnamon filling yang hangat, lalu dipadukan blueberry compote homemade yang manis-asam segar. Hasil akhirnya terasa lebih fresh, creamy, dan super comforting.
Yang membuat resep ini spesial adalah blueberry compote-nya. Blueberry dimasak bersama gula, lemon, kayu manis, dan lemon zest hingga menghasilkan rasa fruity yang kaya dan harum.
Kombinasi manis, sedikit asam, dan aroma cinnamon membuat filling terasa lebih kompleks dan tidak membosankan.
Belum selesai sampai situ, bagian atas cinnamon rolls diberi cream cheese frosting yang creamy dan lembut. Saat frosting meleleh di atas roti hangat, rasanya benar-benar seperti bakery premium.
Bahan Blueberry Compote
325 gram blueberry
50 gram gula
2 sdm perasan lemon
1 batang kayu manis
1 sdt lemon zest
1 sdt maizena, larutkan dengan 50 ml air
Bahan Dough
180 ml susu hangat kuku
50 gram gula
7 gram ragi
360 gram terigu protein tinggi
55 gram margarin
1/2 sdt garam
Cinnamon Filling
90 gram brown sugar
90 gram mentega
1 sdm cinnamon powder
Cream Cheese Frosting
150 gram cream cheese
30 gram butter
50 gram gula
1 sdt vanilla
45 ml susu
Cara Membuat
1. Buat blueberry compote
Masak blueberry, gula, lemon, kayu manis, dan lemon zest hingga blueberry mulai hancur.
Tambahkan larutan maizena lalu masak hingga mengental. Dinginkan.
2. Buat adonan roti
Campurkan susu hangat, gula, dan ragi. Diamkan hingga berbusa.
Masukkan tepung, margarin, dan garam lalu uleni hingga kalis dan elastis. Diamkan sampai mengembang.
3. Siapkan filling
Campurkan brown sugar, mentega, dan cinnamon powder hingga membentuk pasta.
4. Bentuk cinnamon rolls
Pipihkan adonan lalu oles cinnamon filling dan blueberry compote. Gulung dan potong sesuai ukuran.
5. Panggang
Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan pada suhu 180°C selama sekitar 25 menit dengan api atas bawah.
6. Buat frosting
Campurkan cream cheese, butter, gula, vanilla, dan susu hingga lembut dan creamy.
7. Finishing
Oles atau siram frosting di atas cinnamon rolls hangat.
Blueberry Cinnamon Rolls ini punya kombinasi rasa yang benar-benar balance. Roti lembut, aroma cinnamon yang hangat, blueberry compote yang segar, dan frosting cream cheese yang creamy membuat setiap gigitan terasa mewah dan comforting.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk dessert spesial, ide jualan, atau teman ngopi saat santai di rumah. Sekali coba, dijamin langsung paham kenapa ini disebut cinnamon rolls terenak yang pernah dibuat!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK