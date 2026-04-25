Blueberry Cinnamon Rolls: Lembut, Wangi Cinnamon, dan Lumer Blueberry

JawaPos.com - Kalau biasanya cinnamon rolls identik dengan rasa kayu manis klasik, versi dari @lelystaste ini benar-benar naik level.

Blueberry Cinnamon Rolls ini memadukan roti lembut dengan cinnamon filling yang hangat, lalu dipadukan blueberry compote homemade yang manis-asam segar. Hasil akhirnya terasa lebih fresh, creamy, dan super comforting.



Yang membuat resep ini spesial adalah blueberry compote-nya. Blueberry dimasak bersama gula, lemon, kayu manis, dan lemon zest hingga menghasilkan rasa fruity yang kaya dan harum.

Kombinasi manis, sedikit asam, dan aroma cinnamon membuat filling terasa lebih kompleks dan tidak membosankan.



Belum selesai sampai situ, bagian atas cinnamon rolls diberi cream cheese frosting yang creamy dan lembut. Saat frosting meleleh di atas roti hangat, rasanya benar-benar seperti bakery premium.



Bahan Blueberry Compote

325 gram blueberry

50 gram gula

2 sdm perasan lemon

1 batang kayu manis

1 sdt lemon zest

1 sdt maizena, larutkan dengan 50 ml air



Bahan Dough

180 ml susu hangat kuku

50 gram gula

7 gram ragi

360 gram terigu protein tinggi

55 gram margarin

1/2 sdt garam



Cinnamon Filling

90 gram brown sugar

90 gram mentega

1 sdm cinnamon powder



Cream Cheese Frosting

150 gram cream cheese

30 gram butter

50 gram gula

1 sdt vanilla

45 ml susu



Cara Membuat

1. Buat blueberry compote

Masak blueberry, gula, lemon, kayu manis, dan lemon zest hingga blueberry mulai hancur.

Tambahkan larutan maizena lalu masak hingga mengental. Dinginkan.

2. Buat adonan roti

Campurkan susu hangat, gula, dan ragi. Diamkan hingga berbusa.

Masukkan tepung, margarin, dan garam lalu uleni hingga kalis dan elastis. Diamkan sampai mengembang.

3. Siapkan filling

Campurkan brown sugar, mentega, dan cinnamon powder hingga membentuk pasta.

4. Bentuk cinnamon rolls

Pipihkan adonan lalu oles cinnamon filling dan blueberry compote. Gulung dan potong sesuai ukuran.

5. Panggang

Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan pada suhu 180°C selama sekitar 25 menit dengan api atas bawah.

6. Buat frosting

Campurkan cream cheese, butter, gula, vanilla, dan susu hingga lembut dan creamy.