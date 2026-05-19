Red Velvet Cream Cheese Cookies: Lembut, Gooey, dan Super Premium

Red Velvet Cream Cheese Cookies ini punya kombinasi rasa yang rich dan creamy dengan tampilan cantik khas red velvet yang menggoda sejak pertama lihat.



Yang membuat cookies ini spesial adalah filling cream cheese di bagian tengah. Saat digigit, bagian luarnya terasa lembut dan sedikit chewy, lalu langsung bertemu isian cream cheese yang creamy dan “gong” banget rasanya. Tambahan white chocolate membuat rasa cookies semakin manis lembut dan terasa lebih premium.



Perpaduan cocoa powder dengan vanilla menghasilkan aroma red velvet yang khas: sedikit cokelat, creamy, dan tidak terlalu manis. Warna merahnya juga membuat cookies ini cocok dijadikan dessert untuk hampers, jualan, atau camilan spesial di rumah.



Bahan Filling

245 gram cream cheese

30 gram gula halus

1/2 sdt vanilla

4 sdm whipping cream



Bahan Cookies

110 gram unsalted butter

45 gram brown sugar

95 gram castor sugar

2 cubit garam

1/2 sdt vanilla

1 butir telur

1/2-1 sdt red food coloring

190 gram tepung protein sedang

8 gram cocoa powder

3 gram maizena

1/2 sdt baking soda

1/4 sdt baking powder

150 gram white chocolate



Cara Membuat

1. Buat filling cream cheese

Campurkan cream cheese, gula halus, vanilla, dan whipping cream hingga lembut dan creamy. Simpan di freezer sebentar agar lebih mudah dibentuk.

2. Siapkan adonan cookies

Kocok butter, brown sugar, castor sugar, dan garam hingga lembut. Tambahkan telur, vanilla, dan pewarna merah lalu aduk rata.

Masukkan tepung, cocoa powder, maizena, baking soda, dan baking powder. Aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan white chocolate.

3. Bentuk cookies

Ambil adonan cookies secukupnya, pipihkan lalu isi dengan cream cheese filling. Tutup kembali hingga filling tertutup sempurna.

4. Panggang

Panggang hingga bagian luar matang tetapi bagian tengah masih lembut agar tekstur cookies tetap chewy dan gooey.

5. Sajikan

Diamkan sebentar sebelum disantap agar filling lebih set namun tetap creamy.



Red Velvet Cream Cheese Cookies ini punya kombinasi tekstur yang bikin nagih. Bagian luar soft dan chewy, sementara tengahnya creamy dan lumer dari cream cheese filling. White chocolate juga memberikan rasa manis lembut yang balance dengan sedikit hint cocoa dari red velvet.



Sebagai penutup, cookies ini cocok banget untuk dessert homemade yang terlihat cantik dan terasa premium tanpa harus beli di bakery mahal. Sekali gigit, langsung paham kenapa filling cream cheese-nya disebut paling “gong”!