Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.03 WIB

8 Oleh-Oleh Asli Madiun yang Selalu Bikin Rindu, Mulai dari Bluder Cokro yang Lembut Sampai Sensasi Unik Brem yang Lumer Legit

Ilustrasi Bluder Cokro/YouTube @ansorwidodo8269&nbsp; - Image

Ilustrasi Bluder Cokro/YouTube @ansorwidodo8269&nbsp;

JawaPos.com-Kota Madiun menyimpan banyak daya tarik. Mulai dari kuliner khas nasi pecelnya sampai suasana kota yang nyaman.

Tidak lengkap ke Madiun tanpa membawa oleh-oleh. Faktanya, Madiun memiliki beragam kuliner lezat dan oleh-oleh khas yang melegenda.

Sebut saja bluder cokro dengan tekstur lembut dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro menjadi semakin lezat saat disantap bersama siraman susu coklat.

Tidak hanya itu, ada delapan kuliner lain yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @ansorwidodo8269.

Oleh-oleh ini bisa menjadi buah tangan manis yang bisa anda bawa pulang, untuk melengkapi momen liburan anda. 

Sebagai oleh-oleh tradisional dari Madiun, brem wajib anda beli karena memiliki rasa yang unik. Perpaduan tekstur padat, rasa manis legit, dan lumer di mulut ini membuat brem menjadi favorit banyak kalangan terutama anak-anak. Brem terbuat dari saripati tape ketan yang sudah difermentasi, kemudian dikeringkan sampai berbentuk bongkahan padat. 

Madiun terkenal karena nasi pecel yang khas. Terutama terletak pada sambal kacangnya. Sambal kacang madiun memiliki rasa gurih, manis, pedas, dan harum. Tidak perlu khawatir, kini anda bisa mendapatkan sambal kacang yang istimewa ini dengan satu kemasan yang mudah.

Kue mancho adalah oleh-oleh khas Madiun yang berbahan dasar ketan, dilapisi dengan gula merah, dan diberi taburan biji wijen. Kue manco ini memiliki  tekstur kopong namun chewy. Rasa kue ini cenderung manis legit sejak dari gigitan pertama. 

Bluder cokro merupakan roti viral khas Kota Madiun. Bluder cokro memiliki tekstur yang sangat lembut, isian lumer, dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro tersedia dalam berbagai varian rasa seperti keju, coklat, kismis, nanas, ovomaltine, abon, sampai smoked beef. 

Madumongso adalah oleh-oleh khas Madiun yang berbahan dasar tape ketan hitam. Dimasak menggunakan santan dan gula, sampai mengental dan legit, madu mongso menjadi oleh-oleh yang wajib anda coba. Tekstur madu mongso mirip seperti dodok dengan rasa asam dari fermentasi tape.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan - Image
Kuliner

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

Jumat, 15 Mei 2026 | 04.25 WIB

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong - Image
Kuliner

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jumat, 15 Mei 2026 | 03.55 WIB

Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan - Image
Kuliner

Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00.43 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore