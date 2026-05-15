8 Oleh-Oleh Asli Madiun yang Selalu Bikin Rindu, Mulai dari Bluder Cokro yang Lembut Sampai Sensasi Unik Brem yang Lumer Legit

Ilustrasi Bluder Cokro/YouTube @ansorwidodo8269
JawaPos.com-Kota Madiun menyimpan banyak daya tarik. Mulai dari kuliner khas nasi pecelnya sampai suasana kota yang nyaman.
Tidak lengkap ke Madiun tanpa membawa oleh-oleh. Faktanya, Madiun memiliki beragam kuliner lezat dan oleh-oleh khas yang melegenda.
Sebut saja bluder cokro dengan tekstur lembut dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro menjadi semakin lezat saat disantap bersama siraman susu coklat.
Tidak hanya itu, ada delapan kuliner lain yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @ansorwidodo8269.
Baca Juga:Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan
Oleh-oleh ini bisa menjadi buah tangan manis yang bisa anda bawa pulang, untuk melengkapi momen liburan anda.
Brem
Sebagai oleh-oleh tradisional dari Madiun, brem wajib anda beli karena memiliki rasa yang unik. Perpaduan tekstur padat, rasa manis legit, dan lumer di mulut ini membuat brem menjadi favorit banyak kalangan terutama anak-anak. Brem terbuat dari saripati tape ketan yang sudah difermentasi, kemudian dikeringkan sampai berbentuk bongkahan padat.
Sambel Pecel Madiun
Madiun terkenal karena nasi pecel yang khas. Terutama terletak pada sambal kacangnya. Sambal kacang madiun memiliki rasa gurih, manis, pedas, dan harum. Tidak perlu khawatir, kini anda bisa mendapatkan sambal kacang yang istimewa ini dengan satu kemasan yang mudah.
Kue Mancho
Kue mancho adalah oleh-oleh khas Madiun yang berbahan dasar ketan, dilapisi dengan gula merah, dan diberi taburan biji wijen. Kue manco ini memiliki tekstur kopong namun chewy. Rasa kue ini cenderung manis legit sejak dari gigitan pertama.
Bluder Cokro
Bluder cokro merupakan roti viral khas Kota Madiun. Bluder cokro memiliki tekstur yang sangat lembut, isian lumer, dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro tersedia dalam berbagai varian rasa seperti keju, coklat, kismis, nanas, ovomaltine, abon, sampai smoked beef.
Madumongso
Madumongso adalah oleh-oleh khas Madiun yang berbahan dasar tape ketan hitam. Dimasak menggunakan santan dan gula, sampai mengental dan legit, madu mongso menjadi oleh-oleh yang wajib anda coba. Tekstur madu mongso mirip seperti dodok dengan rasa asam dari fermentasi tape.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong