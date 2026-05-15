8 Oleh-Oleh Asli Madiun yang Selalu Bikin Rindu, Mulai dari Bluder Cokro yang Lembut Sampai Sensasi Unik Brem yang Lumer Legit

Kota Madiun menyimpan banyak daya tarik. Mulai dari kuliner khas nasi pecelnya sampai suasana kota yang nyaman.

Tidak lengkap ke Madiun tanpa membawa oleh-oleh. Faktanya, Madiun memiliki beragam kuliner lezat dan oleh-oleh khas yang melegenda.

Sebut saja bluder cokro dengan tekstur lembut dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro menjadi semakin lezat saat disantap bersama siraman susu coklat.

Tidak hanya itu, ada delapan kuliner lain yang sudah kami rangkum.

Oleh-oleh ini bisa menjadi buah tangan manis yang bisa anda bawa pulang, untuk melengkapi momen liburan anda.

Brem

Sebagai oleh-oleh tradisional dari Madiun, brem wajib anda beli karena memiliki rasa yang unik. Perpaduan tekstur padat, rasa manis legit, dan lumer di mulut ini membuat brem menjadi favorit banyak kalangan terutama anak-anak. Brem terbuat dari saripati tape ketan yang sudah difermentasi, kemudian dikeringkan sampai berbentuk bongkahan padat.

Sambel Pecel Madiun

Madiun terkenal karena nasi pecel yang khas. Terutama terletak pada sambal kacangnya. Sambal kacang madiun memiliki rasa gurih, manis, pedas, dan harum. Tidak perlu khawatir, kini anda bisa mendapatkan sambal kacang yang istimewa ini dengan satu kemasan yang mudah.

Kue Mancho

Kue mancho adalah oleh-oleh khas Madiun yang berbahan dasar ketan, dilapisi dengan gula merah, dan diberi taburan biji wijen. Kue manco ini memiliki tekstur kopong namun chewy. Rasa kue ini cenderung manis legit sejak dari gigitan pertama.

Bluder Cokro

Bluder cokro merupakan roti viral khas Kota Madiun. Bluder cokro memiliki tekstur yang sangat lembut, isian lumer, dengan aroma mentega yang kuat. Bluder cokro tersedia dalam berbagai varian rasa seperti keju, coklat, kismis, nanas, ovomaltine, abon, sampai smoked beef.

Madumongso