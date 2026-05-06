Bakso Goreng Udang Ayam: Renyah di Luar, Gurih dan Juicy di Dalam

JawaPos.com - Bakso goreng selalu jadi camilan favorit yang sulit ditolak. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuat siapa pun ketagihan.

Kali ini, kamu bisa mencoba versi homemade yang lebih spesial dengan campuran udang dan ayam. Seperti dilansir dari @lafancy_foods, resep ini menghasilkan bakso goreng yang gurih, juicy, dan pastinya bikin nagih.

Perpaduan udang, paha ayam, dan kulit ayam menciptakan tekstur yang kaya dan rasa yang lebih “dalam”.

Ditambah dengan berbagai bumbu seperti garlic powder, minyak wijen, dan jahe powder, aromanya jadi semakin menggoda.

Proses pembuatannya juga cukup praktis karena semua bahan cukup dihaluskan, lalu langsung digoreng.

Teknik menggoreng dengan api kecil di awal menjadi kunci agar bakso bisa mengembang dengan sempurna sebelum akhirnya digoreng hingga keemasan.

Bahan-bahan:

200 gram udang

300 gram paha ayam