Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.22 WIB

Tori Tamago Sando: Sandwich Jepang Isi Ayam Teriyaki dan Egg Mayo Creamy

Potret tori tamago sando dengan ayam teriyaki dan egg mayo creamy. (Sumber: instagram.com/@devinahermawan)


JawaPos.com - Sandwich ala Jepang atau sando selalu punya ciri khas pada teksturnya yang lembut dan isiannya yang melimpah. Salah satu variasi yang menarik adalah tori tamago sando, perpaduan ayam teriyaki dengan egg mayo yang creamy. Seperti dilansir dari @devinahermawan, resep ini cocok untuk kamu yang ingin membuat sandwich premium ala kafe di rumah.

Kombinasi ayam yang dimarinasi dengan bumbu khas Jepang dan egg mayo yang lembut menciptakan rasa yang seimbang. Ada gurih, manis, dan sedikit segar dari perasan lemon. Ditambah dengan roti tawar yang empuk, setiap gigitan terasa sangat memuaskan.

Menu ini cocok untuk berbagai kesempatan, mulai dari sarapan, bekal, hingga camilan santai. Selain itu, tampilannya yang rapi dan menarik juga cocok untuk ide jualan.

Bahan-bahan:
Bahan Marinasi Ayam:
300 gram paha ayam fillet
1 siung bawang putih
1/2 sdt jahe
1/4 sdt garam
3/4 sdt kaldu ayam bubuk
1 sdt gula pasir
1/8 sdt merica
1/2 sdt minyak wijen
1/2 sdt perasan lemon

Bahan Pelapis:
Tepung maizena secukupnya

Bahan Saus Glaze Ayam:
3 sdm saus teriyaki
2 sdt perasan lemon
1 sdm madu

Bahan Egg Mayo:
3 butir telur rebus
3 sdm mayones
2 sdm susu
1/2 sdt gula pasir
1/8 sdt merica

Bahan Lainnya:
9 lembar roti tawar

Cara Membuat:
1. Marinasi ayam dengan bawang putih, jahe, garam, kaldu ayam, gula, merica, minyak wijen, dan perasan lemon. Aduk rata dan diamkan sejenak.
2. Balurkan ayam dengan tepung maizena, lalu goreng hingga matang dan crispy.
3. Campurkan bahan saus glaze, lalu masak hingga sedikit mengental. Masukkan ayam goreng dan aduk hingga terbalut rata.
4. Untuk egg mayo, pisahkan kuning telur dan hancurkan. Tambahkan susu, lalu aduk hingga lembut.
5. Hancurkan putih telur, lalu campurkan dengan kuning telur. Tambahkan mayones, gula, dan merica, lalu aduk rata.
6. Siapkan roti tawar, lalu isi dengan egg mayo dan ayam teriyaki.
7. Tutup dengan roti lainnya, tekan perlahan, lalu potong sesuai selera.

Tori tamago sando ini memiliki kombinasi rasa yang kaya, ayam yang gurih manis dengan tekstur juicy, berpadu dengan egg mayo yang creamy dan lembut. Roti yang empuk membuat keseluruhan hidangan terasa ringan namun tetap mengenyangkan.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati sandwich ala Jepang dengan rasa premium tanpa harus ke kafe. Praktis dibuat, tampilannya cantik, dan rasanya dijamin memuaskan. Yuk, coba sendiri di rumah!
