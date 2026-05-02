14 Rekomendasi Kuliner Salatiga dengan View Instagramable, Menu Lezat Menggugah Selera!

JawaPos.Com - Salatiga dikenal sebagai kota kecil yang memiliki suasana sejuk dan tenang, namun di balik itu tersimpan banyak tempat kuliner menarik dengan pemandangan yang memanjakan mata.

Perkembangan dunia kuliner di Salatiga semakin pesat dengan hadirnya berbagai kafe dan restoran yang tidak hanya menawarkan rasa lezat, tetapi juga konsep tempat yang estetik dan Instagramable.

Hal ini membuat Salatiga menjadi destinasi favorit bagi para pencinta kuliner sekaligus pemburu spot foto menarik.

Daya tarik utama kuliner di Salatiga terletak pada kombinasi antara keindahan alam, desain tempat yang unik, serta menu makanan yang variatif.

Mulai dari hidangan tradisional hingga makanan modern, semuanya disajikan dengan tampilan yang menggugah selera.

Tidak heran jika banyak tempat makan di Salatiga selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan suasana yang nyaman, kuliner di Salatiga menjadi pilihan tepat untuk bersantai bersama teman maupun keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi kuliner Salatiga dengan view Instagramable dan menu lezat yang wajib Anda coba.

1. Kopeng Treetop Cafe

Kopeng Treetop Cafe menjadi salah satu destinasi favorit bagi pecinta kuliner dengan suasana alam terbuka di Salatiga.

Terletak di kawasan pegunungan, tempat ini menawarkan udara sejuk yang menyegarkan serta pemandangan hijau yang menenangkan mata.

Area tempat duduknya didesain menyatu dengan alam, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan sambil merasakan suasana santai yang jauh dari hiruk-pikuk kota.

Menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari makanan ringan seperti kentang goreng dan roti bakar hingga hidangan berat seperti nasi goreng, ayam bakar, dan steak.

Minuman hangat seperti kopi dan cokelat panas menjadi pilihan yang cocok dinikmati di udara dingin. Harga makanan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp80.000.