9 Kedai Sup Timlo Khas Solo di Kota yang Kaldunya Bening, Isiannya Lengkap

Timlo khas Solo di Timlo Maestro yang kuahnya bening dan isiannya lengkap (Google Maps)

JawaPos.com - Sup Timlo khas Solo punya ciri khas kuah bening yang ringan tapi kaya rasa. Dengan isian yang terbilang komplet dalam satu mangkuk, mulai dari suwiran ayam, bakso, telur pindang, jamur kuping, hingga bunga sedap malam memberi aroma khas dan menggoda.

Perpaduan ini membuat timlo bukan sekadar sup biasa, tapi comfort food yang selalu dicari saat berkunjung ke Solo.

Menariknya, kuliner ini masih mudah ditemukan hingga sekarang.

Sejumlah kedai legendaris sampai tempat makan modern tetap mempertahankan resepnya dan bahkan bisa ditemukan di Google Maps.

Berikut 9 kedai sup timlo khas Solo yang masih buka dan layak dicoba.

1. Timlo Sastro

Timlo Sastro sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Solo. Kuahnya bening dengan rasa gurih yang terasa ringan di lidah, namun tetap punya kedalaman rasa dari kaldu ayam yang dimasak perlahan. Isian khas seperti sosis Solo, telur pindang, dan ati ampela jadi daya tarik utama yang membuatnya berbeda dari sup lain.

Tempat ini selalu ramai, terutama di pagi hingga siang hari. Banyak orang menjadikannya menu sarapan karena porsinya pas dan tidak terlalu berat. Meski sederhana, kualitas rasa yang konsisten membuat Timlo Sastro tetap bertahan sebagai favorit lintas generasi.

2. Timlo Solo Restaurant

Timlo Solo Restaurant jadi pilihan populer bagi wisatawan yang ingin mencicipi kimlo dengan rasa autentik. Kuahnya jernih dengan rasa gurih yang tidak berlebihan, cocok untuk semua kalangan. Isian di dalamnya juga cukup lengkap, dari ayam hingga aneka pelengkap yang membuat satu mangkuk terasa mengenyangkan.

Selain rasanya, tempat ini juga dikenal nyaman dan mudah dijangkau. Lokasinya strategis dan buka hingga malam, sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam. Konsistensi rasa jadi alasan banyak pelanggan kembali lagi ke sini.

3. Timlo Pak Sur Pasar Gede

Kalau ingin merasakan suasana lebih tradisional, Timlo Pak Sur di kawasan Pasar Gede bisa jadi pilihan. Kedai ini dikenal dengan gaya penyajian sederhana, tapi soal rasa tidak kalah dengan tempat lain. Kuahnya tetap bening dengan aroma khas yang menggugah selera.