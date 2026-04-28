Bisa Jadi Lauk Favorit Sehari-hari, Resep Oseng Cumi Kangkung Ini Tak Hanya Praktis Tapi Juga Lezat dan Anti Alot

JawaPos.com - Oseng cumi kangkung menjadi salah satu menu rumahan yang praktis, lezat, dan cocok untuk hidangan sehari-hari.

Perpaduan cumi segar dengan kangkung yang renyah serta bumbu pedas gurih menciptakan cita rasa yang menggugah selera. Tidak hanya mudah dibuat, masakan ini juga dijamin bikin makan jadi lebih lahap.

Dengan teknik memasak yang tepat, cumi tetap empuk dan tidak alot, sementara kangkung tetap segar dan tidak layu berlebihan.

Dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap oseng cumi kangkung yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-Bahan Oseng Cumi Kangkung

- 2 ikat kangkung, siangi dan cuci bersih

- 650 gram cumi segar, potong sesuai selera

- 300 ml air

- 1 sdt garam rendah natrium

- 1 sdt merica bubuk

- 2 sdm saus tiram

- 2 sdt gula pasir

- 2 sdm air asam jawa

- 2 sdt terasi

- 2 sdt kaldu jamur

- 20 gram lengkuas, memarkan

- 3 lembar daun salam

- 4 lembar daun jeruk purut

Bumbu Halus Kasar

- 125 gram bawang merah

- 75 gram bawang putih

- 30 gram cabai rawit merah

- 50 gram cabai keriting merah

- 25 gram cabai merah besar

Cara Memasak Oseng Cumi Kangkung