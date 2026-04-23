19 Tempat Makan All You Can Eat di Bekasi dengan Menu Kuliner Melimpah dan Harga yang Ramah

JawaPos.com – Kota Bekasi memiliki banyak pilihan tempat makan all you can eat yang menawarkan pengalaman bersantap memuaskan dengan harga terjangkau.

Dari yakiniku Jepang hingga BBQ Korea, kuliner all you can eat di Bekasi hadir dalam berbagai konsep yang menarik untuk dicoba.

Setiap tempat makan all you can eat di Bekasi memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sajian agemono yang bisa digoreng sendiri hingga steak premium dengan berbagai pilihan saus.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Kamis (23/4), berikut 19 rekomendasi tempat makan kuliner all you can eat enak di Bekasi.

1. Gyu-Kaku Japanese BBQ

Berlokasi di Summarecon Mall lantai 2, Jalan Boulevard Ahmad Yani, Marga Mulya, Bekasi Utara, restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00.

Pilihan menu prasmanan terbagi dalam tiga kategori yaitu standar, premium, dan ulang tahun, dengan harga mulai Rp239.000 untuk waktu makan 90 menit.

Menu yang direkomendasikan adalah dragon karubi atau iga sapi lembut, dilengkapi hidangan pembuka seperti salad hingga takoyaki.

2. Yuraku