Nola Amalia Rosyada
20 April 2026, 20.57 WIB

Resep Strawberry Sorbet 3 Bahan: Segar, Manis Alami, dan Mudah Dibuat di Rumah

Potret strawberry sorbet 3 bahan yang praktis dan menyegarkan. (Sumber: instagram.com/@melisasoetjipto) - Image

Potret strawberry sorbet 3 bahan yang praktis dan menyegarkan. (Sumber: instagram.com/@melisasoetjipto)

JawaPos.com - Siapa yang tidak suka dessert dingin yang menyegarkan? Strawberry sorbet bisa jadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin menikmati hidangan manis tanpa rasa bersalah. 

Teksturnya yang lembut dengan rasa segar dari buah membuat sorbet semakin digemari, apalagi jika dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.

Tren dessert sehat kini semakin populer, terutama yang menggunakan buah asli tanpa tambahan bahan berlebihan. 

Salah satu yang menarik perhatian adalah strawberry sorbet dengan hanya tiga bahan utama. Selain praktis, resep ini juga cocok untuk kamu yang ingin menikmati camilan dingin yang lebih ringan dibandingkan es krim.

Dilansir dari akun Instagram @melisasoetjipto, konsep resep ini mengusung kesederhanaan bahan dengan rasa yang tetap maksimal. “Manisnya dari buah dan madu ya :D,” tulisnya. 

Perpaduan buah segar dengan pemanis alami menciptakan rasa yang tidak hanya enak, tetapi juga lebih sehat.

Strawberry dikenal sebagai buah yang kaya vitamin dan memiliki rasa manis-asam yang khas. Ketika diolah menjadi sorbet, rasa segarnya semakin terasa. 

Ditambah dengan madu sebagai pemanis alami, dessert ini jadi lebih nikmat tanpa perlu tambahan gula berlebih. 

Sementara itu, jeruk nipis memberikan sentuhan asam yang menyegarkan sekaligus menyeimbangkan rasa.

Keunggulan lain dari strawberry sorbet ini adalah proses pembuatannya yang sangat mudah. Tanpa alat khusus seperti mesin es krim, kamu tetap bisa mendapatkan tekstur sorbet yang lembut dan nikmat. 

