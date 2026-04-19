Resep Ayam Bumbu Hitam Madura: Gurih Pekat, Rempah Nampol, Versi Simpel dan Hemat

Potret ayam bumbi hitam Madura versi simpel dan hemat (Instagram @jennidish)
Menu ini cocok untuk kamu yang ingin masakan rumahan dengan rasa "nendang" tanpa harus menggunakan banyak bahan mahal. Bahkan, hidangan ini juga bisa jadi ide jualan karena rasanya yang sudah terbukti disukai banyak orang.
Dilansir dari akun Instagram @jennidish, resep ayam bumbu hitam ini dibuat dengan versi yang lebih praktis dan ramah di kantong. "Aku bikin versi simpel dan budget aman tapi tetep nampol!" tulisnya. Dengan kombinasi bumbu yang tepat, hasil akhirnya tetap kaya rasa meski tanpa proses yang terlalu panjang.
Ayam yang digunakan biasanya bagian paha dan sayap karena memiliki tekstur yang lebih juicy. Proses marinasi dengan jeruk nipis, garam, dan merica membantu menghilangkan bau amis sekaligus memberi rasa dasar pada ayam.
Kunci utama dari hidangan ini tentu ada pada bumbunya. Perpaduan cabai, bawang merah, dan bawang putih menghasilkan rasa pedas gurih yang khas. Ditambah dengan bumbu instan sebagai penguat rasa, masakan ini jadi lebih praktis tanpa mengurangi kelezatannya. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:
Bahan-Bahan:
Ayam (paha dan sayap)
Jeruk nipis
Garam
Merica
Bubuk kunyit
Bahan Bumbu:
Cabai merah
Cabai rawit (opsional)
Bawang merah
Bawang putih
Bumbu rawon
Bumbu soto ayam
Gula
Air
Cara Membuat:
1. Lumuri ayam dengan jeruk nipis, garam, merica, dan bubuk kunyit. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
2. Haluskan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
3. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
4. Masukkan bumbu rawon dan bumbu soto ayam, aduk rata.
5. Tambahkan air secukupnya, lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi.
6. Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap sempurna.
7. Tambahkan gula, koreksi rasa sesuai selera.
8. Masak hingga kuah menyusut dan bumbu mengental berwarna gelap.
9. Sajikan ayam bumbu hitam dengan nasi hangat.
Ayam bumbu hitam Madura ini memiliki rasa gurih, sedikit manis, dan pedas yang seimbang. Bumbunya yang pekat membuat setiap gigitan terasa kaya rasa. Cocok disajikan dengan nasi hangat, lalapan, dan sambal untuk pengalaman makan yang lebih lengkap.
Selain itu, menu ini juga tahan disimpan dan rasanya justru semakin enak setelah didiamkan beberapa saat karena bumbu semakin meresap. Jadi, sangat cocok untuk stok lauk di rumah atau bahkan untuk dijadikan menu jualan.
Sebagai penutup, resep ayam bumbu hitam ini membuktikan bahwa masakan khas daerah bisa dibuat lebih praktis tanpa kehilangan cita rasa aslinya. Dengan bahan yang sederhana dan cara memasak yang mudah, kamu tetap bisa menghadirkan hidangan istimewa di meja makan.
Yuk, coba resep ini dan rasakan sensasi ayam bumbu hitam yang gurih, pekat, dan bikin nagih!
