Resep Brazilian Cheese Bread, Roti Keju Lembut dan Kenyal Bikin Nagih

JawaPos.com - Bagi pecinta camilan berbahan keju, Brazilian cheese bread atau roti keju khas Brasil bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Berbeda dari roti pada umumnya, camilan ini memiliki tekstur unik yang kenyal di dalam namun tetap sedikit renyah di luar. Sensasi ini berasal dari penggunaan tepung tapioka yang memberikan karakter khas pada roti.

Dilansir dari @frederickyang, Brazilian cheese bread ini sering kali jadi camilan yang cepat habis karena rasanya yang gurih dan bikin ketagihan.

Bahkan, banyak yang menyarankan untuk langsung membuat dalam jumlah dua kali lipat karena sekali matang langsung ludes.

Teksturnya yang ringan dan rasa keju yang kuat membuatnya cocok dinikmati kapan saja, terutama saat masih hangat.

Selain itu, resep ini tergolong praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Cocok untuk kamu yang ingin mencoba membuat camilan ala luar negeri dengan cara yang sederhana di rumah.

Disajikan hangat, roti ini akan memberikan pengalaman makan yang berbeda dari roti biasa.

Bahan-bahan:

180 gram tepung tapioka