Bingung Mau Makan Apa? Ini 3 Kuliner Iga Bakar di Jogja yang Tak Pernah Sepi Pembeli

Ilustrasi Iga bakar kecap. JawaPos.com – Selain terkenal dengan destinasi wisatanya, Yogyakarta juga menawarkan beragam kuliner yang menggugah selera. Salah satu yang wajib dicoba adalah iga bakar, dengan daging empuk dan bumbu meresap yang menghadirkan aroma serta rasa yang sulit ditolak. Jika kamu ingin mencicipi iga bakar lezat di Jogja, berikut tiga rekomendasi tempat makan yang bisa kamu kunjungi.

1. Iga Bajog

Iga Bajog merupakan salah satu tempat makan populer di Jogja yang dikenal dengan sajian iga bakar yang empuk dan bumbu rempah khas yang bikin siapapun ketagihan.

Tempat makan iga bakar di Iga Bajog ini menjadi favorit banyak pengunjung karena menghadirkan perpaduan rasa manis dan gurih yang meresap sempurna hingga ke dalam daging.

Selain rasa yang lezat, tempat makan di Iga Bajog ini menawarkan suasana makanan yang nyaman.

Dilansir dari akun Instagram @igabajogasli, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti iga bakar, iga samber gledek, sate koyor, sop iga, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Iga Bajog, seperti es teh, es jeruk, kopi susu panas, wedang uwuh, es tape susu, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dan minuman di Iga Bajog dikenakan harga berkisar Rp 32 ribu dan tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Kuturaden, Kutu Patran, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Iga Bakar Si Bangor

Iga Bakar Si Bangor bisa menjadi salah satu alternatif untuk kamu yang sedang mencari tempat makan iga bakar yang empuk dengan bumbu bakar yang meresap sempurna hingga ke dalam tulang.

Dengan cita rasa iga bakar yang gurih dan manis membuat makanan ini menggugah selera makan dan menjadi favorit para pengunjung.