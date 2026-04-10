12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

JawaPos.com – Malang dikenal sebagai salah satu kota wisata yang menawarkan beragam pilihan kuliner menarik untuk keluarga.

Berbagai restoran hadir dengan konsep unik, mulai dari nuansa alam pedesaan hingga tema dermaga yang memanjakan mata.

Tidak hanya soal rasa, suasana dan fasilitas yang ditawarkan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Rumah123 pada Jumat (10/4), berikut 12 rekomendasi restoran terenak di Malang untuk keluarga.

1. Taman Indie Resto

Restoran ini menawarkan konsep nuansa Jawa yang kental dengan suasana alam yang sejuk dan nyaman.

Berbagai menu khas Jawa tersedia di sini, mulai dari Nasi Campur Bebek, Soto Ayam Madura, hingga Ayam Taliwang.

Tersedia pula pilihan All You Can Eat bagi kamu yang ingin menikmati pengalaman bersantap lebih leluasa.