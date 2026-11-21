JawaPos.com - Insiden peretasan berskala besar yang menimpa salah satu pedagang aset kripto global menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap infrastruktur perdagangan semakin canggih dan masif.

Kondisi ini juga menjadi perhatian industri dalam negeri, karena serangan siber tidak memandang skala, dan kerentanan pada satu titik berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap ekosistem secara keseluruhan.

Bursa Kripto CFX memandang bahwa ketahanan ekosistem ditentukan oleh kesiapan seluruh pelakunya. Direktur Utama CFX Subani mengatakan, industri ini menghadapi ancaman yang sama, jadi pertahanannya pun harus dibangun bersama.

Menurut dia, bursa, kliring, dan kustodian (BKK) dan PAKD memiliki tujuan yang sama yaitu saling berbagi informasi, saling belajar, dan saling menguatkan.

”Dengan begitu, perisai ekosistem tidak hanya kuat di satu titik, tetapi menyeluruh dari infrastruktur sampai ke konsumen dengan penerapan standar keamanan sesuai ketentuan OJK,” kata Subani.

”Melalui forum ini, kami ingin mengajak seluruh anggota saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar industri aset kripto Indonesia semakin berkualitas dan berintegritas,” ujar Subani.

Berdasar data OJK, jumlah akun konsumen aset kripto telah mencapai 23,5 juta hingga September 2026, atau tumbuh sekitar 16,4 persen secara year-to-date.

Pertumbuhan ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital Nasional.

Subani menilai angka tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjaga keamanan aset dan kepercayaan masyarakat.

Pasalnya, satu celah keamanan yang tereksploitasi dapat menodai reputasi hingga pada akhirnya berdampak luas bagi kepercayaan industri aset kripto di Tanah Air.

”Diskusi dalam forum ini mengangkat tiga aspek dalam keamanan siber, yaitu Prevent, Protect, dan Prevail,” kata Subani.

Pada tahap Prevent, lanjut dia, BKK dan PAKD bertukar pandangan tentang upaya pencegahan sebelum insiden terjadi, mulai dari pengujian dan audit keamanan berkala, pengamanan jalur koneksi antara PAKD dan bursa, hingga kewaspadaan terhadap modus phishing.

”Pada tahap Protect, pembahasan berfokus pada pelaporan dan koordinasi antar pihak saat insiden terjadi, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu,” terang Subani.

Adapun pada tahap Prevail, kata dia, peserta membahas kesiapan pemulihan serta upaya bersama menjaga kepercayaan publik setelah insiden.

Dengan bersinergi dan belajar dari berbagai insiden yang terjadi di industri, seluruh pelaku industri diharapkan dapat memperkuat keamanannya untuk menjaga keamanan dana, aset, dan data konsumen.

Subani berharap agar hubungan CFX, KKI, dan ICC dengan antar PAKD semakin erat, komunikasi semakin lancar, dan industri aset kripto Indonesia tetap aman, tepercaya, dan nyaman bagi konsumen.

”Ke depan, CFX, KKI, dan ICC sebagai BKK akan terus proaktif meningkatkan kualitas keamanan di setiap lini infrastruktur, sekaligus menjadi mitra bagi PAKD dalam menghadapi ancaman yang sama,” tutur Subani.

Bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan, BKK berkomitmen membangun ekosistem aset kripto yang aman dan tepercaya.

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