Satudarah Motorcycle Club Perkuat Persaudaraan, Hadirkan Warna Baru Komunitas Motor di Jawa Timur

JawaPos.com – Satudarah Motorcycle Club (SMC) Indonesia merambah eksistensinya di Jawa Timur dengan membawa semangat persaudaraan lintas komunitas.

Motorcycle club yang telah memiliki jaringan internasional itu ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan berbagai komunitas motor di wilayah tersebut tanpa membatasi perbedaan merek maupun jenis kendaraan.

Presiden Chapter Siddhakaryya, Yudho, mengatakan, kehadiran SMC di Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkenalkan identitas sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas motor lainnya.

Menurut dia, SMC tidak ingin sekadar dikenal sebagai klub motor, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem komunitas otomotif yang menjunjung tinggi persaudaraan dan rasa saling menghormati.

“Harapannya, dengan kita sudah ada di Jawa Timur ini, kita bisa jalan bareng dengan semua MC atau komunitas motor di Jawa Timur. Kita ingin memberikan warna baru dan aura positif untuk dunia motor, salah satunya di Jawa Timur,” ujar Yudho ditemui di sela-sela kegiatan International Promotion Day East Java 2026 di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Jaringan SMC sendiri tidak hanya berkembang di Indonesia. Klub tersebut juga memiliki koneksi dengan sejumlah negara, di antaranya Jepang, Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa.

Sejumlah perwakilan dari jaringan internasional itu turut hadir dalam kegiatan di Surabaya.

Di tingkat nasional, Yudho menyebut SMC memiliki 29 chapter atau cabang, termasuk chapter berstatus prospek. Sementara itu, di Jawa Timur terdapat tiga chapter, yakni chapter Siddhakaryya di Sidoarjo, chapter Osing dari Banyuwangi, serta Prospek Chapter Surabaya.

Keberadaan chapter di sejumlah daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan persaudaraan sekaligus mendekatkan klub dengan masyarakat dan komunitas setempat.