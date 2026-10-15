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Ilham Safutra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.01 WIB

Seni untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Penyandang Disabilitas

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat menjamu anak penyandang disabilitas dari Komunitas Aku Menari di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (Istimewa) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat menjamu anak penyandang disabilitas dari Komunitas Aku Menari di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Kepercayaan diri mereka harus terus dibangun untuk mendapatkan kesetaraan.

Untuk itu, anak disabilitas itu perlu mendapat ruang mengembangkan minat dan bakat, sehingga kepercayaan dirinya terus meningkat. Salah satu caranya dengan seni.

Pegiat isu disabilitas Angkie Yudistia mengatakan, keberhasilan inklusi bukan diukur dari seberapa sering penyandang disabilitas diundang ke ruang-ruang penting. 

"Namun, seberapa besar kesempatan yang benar-benar terbuka bagi mereka setelah hadir di ruang penting," ungkap Angkie usai mendampingi anak-anak penyandang disabilitas dari Komunitas Aku Menari hadir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/10).

Kedatangan anak penyandang disabilitas dari Komunitas Aku Menari itu diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sikap Wapres Gibran ini sangat diapresasi oleh mantan staf khusus presiden era Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dalam pertemuan itu, Gibran mendukung aktivitas Komunitas Aku Menari yang menjadi ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepercayaan diri melalui seni.

Sebagai bentuk dukungan konkret, anak penyandang disabilitas ditawarkan menggunakan auditorium di lingkungan Istana Wakil Presiden. Pasalnya, komunitas itu selama ini masih menyewa dan berpindah-pindah lokasi.

Tawaran itu dinilai bahwa Istana bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga simbol harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Editor: Ilham Safutra
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