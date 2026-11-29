JawaPos.com - Menjaga energi sepanjang hari tidak hanya bergantung pada jumlah makanan yang dikonsumsi tetapi juga pemilihan jenis makanan dan pola makan yang teratur. Mengatur waktu makan dengan memperhatikan kebutuhan tubuh dapat membantu menjaga konsentrasi serta mengurangi rasa lapar berlebihan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membagi waktu makan menjadi beberapa sesi, mulai dari sarapan hingga makan malam. Setiap sesi dapat diisi dengan kombinasi makanan yang mengandung protein, serat, karbohidrat, serta lemak sehat.

1. Sarapan pukul 07.00 - 09.00

Sarapan menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur malam. Pilihan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat dapat membantu memenuhi kebutuhan energi pada pagi hari.

Beberapa pilihan yang dapat dikonsumsi antara lain:

- Tempe

- Susu kedelai

- Kentang rebus

- Biji wijen

- Mangga

- Pepaya

- Keju ricotta

- Singkong rebus

- Kacang mede

2. Camilan pagi pukul 10.00 - 11.00

Menjelang siang, rasa lapar mungkin mulai muncul sebelum waktu makan utama. Camilan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga rasa kenyang.

Pilihan makanan yang bisa dikonsumsi meliputi:

- Jambu biji

- Kacang kedelai sangrai

- Jeruk bali

- Biji rami

- Kurma

- Nanas

- Kacang hijau rebus

- Buah naga

Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan serat sedangkan kacang-kacangan dapat memberikan tambahan protein serta lemak sehat.

3. Makan siang pukul 12.00 - 14.00

Makan siang menjadi salah satu waktu penting untuk memenuhi kebutuhan energi setelah menjalani aktivitas sejak pagi. Menu seimbang dapat terdiri dari sumber protein, karbohidrat kompleks, dan sayuran.

Beberapa bahan makanan yang dapat menjadi pilihan yaitu:

- Ikan kembung

- Udang

- Daging sapi tanpa lemak

- Jagung rebus

- Sorgum

- Beras hitam

- Kacang merah

- Kacang tolo

- Kangkung

Kombinasi tersebut memberikan asupan protein, serat, serta karbohidrat yang dibutuhkan tubuh untuk melanjutkan aktivitas hingga sore hari.

4. Camilan sore pukul 15.00 - 17.00

Pada sore hari sebagian orang mulai mengalami penurunan energi atau kembali merasa lapar. Camilan dalam porsi secukupnya dapat menjadi pilihan untuk mengisi jeda sebelum makan malam.

Beberapa alternatifnya sebagai berikut:

- Teh melati

- Salsa tomat

- Lobak

- Kacang Brazil

- Leci

- Acar timun

- Selai kacang mede

- Rambutan

- Kacang macadamia

Pilihan tersebut dapat memberikan variasi asupan serat, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Namun, perhatikan porsinya, terutama untuk kacang-kacangan yang memiliki kandungan kalori cukup tinggi.

5. Makan malam pukul 18.00 - 20.00

Makan malam tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Pilih menu dengan kombinasi sayuran, sumber protein, dan karbohidrat sesuai kebutuhan tubuh.

Beberapa bahan yang dapat dimasukkan dalam menu malam antara lain:

- Sawi hijau

- Terong

- Kacang panjang

- Labu siam

- Buah plum

- Teh peppermint

- Kailan

- Tauge

Sayuran tersebut mengandung serat serta berbagai vitamin dan mineral. Sementara itu, buah dapat menjadi pilihan pelengkap setelah makan.

Mengatur waktu makan bukan berarti tubuh harus selalu mengikuti jadwal yang sama setiap hari. Kebutuhan energi setiap orang berbeda, bergantung pada usia, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan kebiasaan sehari-hari.

Hal yang lebih penting adalah menjaga pola makan teratur, memenuhi kebutuhan cairan, serta mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dengan begitu, tubuh memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas sejak pagi hingga malam hari.