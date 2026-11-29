JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berharap kehadiran fasilitas kesehatan berteknologi modern di Indonesia dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar negeri.

Salah satunya melalui pengembangan layanan jantung dengan standar internasional di Gedung Harapan Kita-Tokushukai, Slipi, Jakarta Barat.

Gedung rumah sakit yang diresmikan pada Sabtu (28/11) itu memiliki 23 lantai dan dilengkapi berbagai teknologi kesehatan mutakhir, termasuk fasilitas bedah robotik.

Prabowo menyebut pembangunan fasilitas tersebut sebagai salah satu bentuk kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dia juga mengapresiasi kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dan Tokushukai Medical Group dalam mewujudkan fasilitas kesehatan tersebut.

“Gedung ini sangat modern, terdiri dari 23 lantai, dilengkapi berbagai teknologi kesehatan mutakhir termasuk teknologi bedah robotik. Pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat memberi pelayanan kesehatan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Iia pun berharap agar peningkatan fasilitas kesehatan di dalam negeri membuat masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pengobatan jauh-jauh di negara lain.

"Kita berharap rakyat Indonesia tidak perlu jauh-jauh keluar negeri dengan mengeluarkan biaya yang besar," tegasnya.

Selain mendorong peningkatan fasilitas rumah sakit, Prabowo juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke daerah.

Dia berharap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bisa mendapatkan akses pengobatan yang memadai tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota besar.

"Kita berharap rakyat Indonesia dari daerah-daerah juga tidak perlu harus terbang jauh dari daerahnya. Untuk itu kita akan berbuat yang maksimal, yang terbaik," lanjutnya.

Prabowo turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sarana kesehatan di berbagai daerah.

Dia mengaku telah menginstruksikan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia serta mendorong setiap kabupaten memiliki rumah sakit dengan peralatan medis yang memadai.