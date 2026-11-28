JawaPos.com - Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) menggelar pengabdian masyarakat di Puskesmas Pucang Sewu, Surabaya, Sabtu (28/11).

Kegiatan tersebut mengajak perempuan yang pernah melahirkan untuk lebih peduli terhadap kesehatan dasar panggul melalui edukasi dan deteksi dini gangguan yang dapat memengaruhi kualitas hidup.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan uroginekologi rekonstruksi RSUD Dr. Soetomo dr. Gatut Hardianto, SpOG, Subsp. Urogin Re, menyebut sekitar satu dari dua perempuan yang pernah melahirkan berisiko mengalami gangguan dasar panggul.

Kondisi itu kerap tidak disadari karena kerusakan pada tahap awal belum menimbulkan gejala yang mengganggu.

“Artinya, prevalensinya mencapai sekitar 50 persen. Kehamilan dan persalinan merupakan faktor risiko utama. Bahkan, kehamilan itu sendiri sudah memiliki risiko, termasuk pada persalinan melalui operasi sesar,” jelasnya.

Risiko tersebut dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah kehamilan, usia, hingga memasuki masa menopause.

Gangguan itu lebih banyak ditemukan pada perempuan berusia di atas 40 tahun, terutama kelompok usia 50 tahun ke atas. Meski begitu, perempuan yang lebih muda juga tetap berpotensi mengalaminya.

Salah satu gejala yang sering muncul adalah urine yang keluar tanpa disadari ketika batuk, bersin, atau tertawa. Kondisi tersebut dikenal sebagai inkontinensia urine. Gejala lain bisa berupa sulit menahan buang angin, gangguan buang air besar, hingga turunnya organ panggul.

Di Poli Uroginekologi RSUD Dr. Soetomo, gangguan dasar panggul menjadi salah satu kelompok kasus yang paling banyak ditemui. Menurut dr. Gatut, pasien umumnya datang dengan keluhan yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, gangguan tersebut dapat dikenali lebih awal sebelum kondisinya berkembang.

Ketua Pengabdian Masyarakat FK Unair dr. Riska Wahyuningtyas, SpOG, M.Ked.Klin., mengatakan banyak perempuan baru memeriksakan diri ketika mengalami prolaps atau penurunan organ panggul.

Pada kondisi lebih lanjut, rahim maupun organ lain dapat turun hingga menonjol keluar dari vagina dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Karena itu, deteksi dini penting dilakukan. Jangan menunggu sampai kondisinya berat. Setelah melahirkan, perempuan perlu mulai memperhatikan kesehatan dasar panggulnya,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 35 perempuan mengikuti pemeriksaan awal. Peserta merupakan perempuan yang setidaknya pernah melahirkan, mulai dari kelompok pramenopause hingga menopause.

Deteksi dilakukan melalui pengisian kuesioner untuk mengidentifikasi gejala, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi bersama tenaga medis.

Selain kehamilan dan persalinan, sejumlah faktor lain juga dapat meningkatkan risiko gangguan dasar panggul.

Di antaranya kebiasaan mengangkat beban berat, obesitas, serta batuk kronis. Kondisi yang meningkatkan tekanan di dalam rongga perut dapat memberi beban tambahan pada otot dan jaringan penyangga organ panggul.

Penanganan gangguan dasar panggul bergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Pilihan terapi dapat berupa tindakan nonoperasi maupun operasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah latihan otot dasar panggul atau senam Kegel.

Latihan tersebut membantu memperkuat otot penyangga organ panggul dan perlu dilakukan secara rutin setidaknya selama tiga bulan untuk memperoleh manfaatnya.

Dr. Gatut mengingatkan perempuan tidak perlu menunggu munculnya keluhan berat untuk mulai menjaga kesehatan dasar panggul.