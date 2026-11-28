JawaPos.com - Docosahexaenoic Acid atau DHA memang menjadi salah satu nutrisi penting untuk perkembangan otak anak. Tapi, DHA tak hanya penting pada 2 tahun pertama kehidupan melainkan juga dibutuhkan pada usia sekolah.

Docosahexaenoic Acid (DHA), merupakan jenis asam lemak omega-3 yang menjadi komponen penting dalam struktur otak. Sehingga, ketika memasuki usia sekolah, DHA tetap memiliki peran penting dalam mendukung fungsi dan perkembangan otak anak.

Tanpa asupan DHA yang cukup, kemampuan otak anak dalam memproses informasi dan mempertahankan konsentrasi bisa terhambat. Terlebih saat mereka semakin aktif belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan potensinya.

“DHA memang sangat penting pada dua tahun pertama kehidupan karena pada masa tersebut perkembangan otak berlangsung paling pesat. Tapi, DHA tetap dibutuhkan hingga usia sekolah untuk mendukung perkembangan otak dan kemampuan belajar anak,” ujar dr. Shyrien Amalina, Sp.A, M.Sc, dokter spesialis anak yang berpraktik di RS Anugerah Pekalongan.

Untuk itu, orang tua wajib memberikan kebutuhan DHA lewat asupan makanan. World Health Organization (WHO) sendiri merekomendasikan asupan 0,25 hingga 2 gram EPA dan DHA per hari.

Jumlah tersebut dapat dipenuhi dengan mengonsumsi dua porsi ikan berlemak setiap minggu. Anda bisa mendapatkan omega-3 dalam jumlah besar dari ikan berlemak, alga, dan beberapa jenis makanan nabati yang tinggi lemak.

Berikut berbagai makanan yang mengandung DHA tinggi dilansir dari Healthline, Sabtu (28/22).

1. Ikan Makarel

Makarel adalah jenis ikan berlemak namun berukuran kecil. Di banyak negara, ikan ini sering diolah dengan cara diasap dan dikonsumsi dalam bentuk fillet utuh. Makarel sangat kaya akan nutrisi.

Satu porsi seberat 3,5 ons (100 gram) mengandung 500 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk vitamin B12 dan 133 persen untuk selenium. Selain itu, ikan ini memiliki rasa yang lezat dan praktis untuk disiapkan. Kandungan omega-3 sekitar 4.580 mg EPA dan DHA dalam 3,5 ons (100 gram).

2. Ikan Salmon

Salmon merupakan salah satu makanan yang paling padat nutrisi di dunia. Ikan ini mengandung protein tinggi serta berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin D, selenium, dan vitamin B dalam jumlah besar. Sedangkan kandungan omega-3 sekitar 2.150 mg EPA dan DHAdalam 3,5 ons (100 gram).

3. Ikan Teri

Ikan teri adalah ikan berlemak berukuran sangat kecil yang sering dijual dalam bentuk basah, kering atau kalengan. Karena rasanya yang kuat, ikan teri juga digunakan untuk memberi cita rasa pada berbagai hidangan dan saus, termasuk saus Worcestershire, saus remoulade, dan saus Caesar.

Ikan teri merupakan sumber niasin dan selenium yang sangat baik, sementara ikan teri yang masih memiliki tulang juga menjadi sumber kalsium yang cukup baik.

4. Biji chia

Biji chia sangat bergizi yang kaya akan mangan, selenium, magnesium, dan nutrisi lainnya. Satu porsi standar biji chia seberat 1 ons (28 g) mengandung 5 g protein, termasuk sembilan asam amino esensial.

5. Biji rami

Biji rami merupakan salah satu sumber makanan utuh terkaya akan asam lemak omega-3 jenis asam alfa-linolenat (ALA). Oleh karena itu, minyak biji rami sering digunakan sebagai suplemen omega-3.

Biji rami juga merupakan sumber serat, magnesium, dan berbagai nutrisi lainnya yang baik. Biji ini memiliki rasio omega-6 terhadap omega-3 yang sangat baik dibandingkan dengan kebanyakan biji-bijian tanaman penghasil minyak lainnya.

6. Kedelai

Kedelai merupakan sumber serat dan protein nabati yang baik. Kedelai juga menandung berbagai nutrisi lain, termasuk riboflavin, folat, vitamin K, magnesium, dan kalium.

Kandungan omega-3 sekitar 670 mg ALA dalam 1/2 cangkir atau 47 gram kacang kedelai panggang kering, atau 1.440 mg dalam 3,5 ons.

7. Produk difortifikasi

Dokter Shyrien menjelaskan, produk yang difortifikasi dapat menjadi salah satu pilihan sumber asupan tambahan. Sebab, kandungan nutrisi dan selera anak menjadi dua perhatian yang saling melengkapi. Jika Ibu ingin memberikan pilihan yang bernutrisi dengan rasa yang tetap disukai anak, pilih dengan produk-produk yang telah difortifikasi dengan AHA/DHA.

Seperti diungkapkan Rima (40), seorang karyawan swasta sekaligus ibu yang aktif mendampingi tumbuh kembang anaknya, memilih makanan dan minuman untuk keluarga bukan hanya soal rasa, tetapi juga kandungan nutrisi di dalamnya.