JawaPos.com - Kehilangan gigi merupakan masalah yang dapat dialami oleh siapa saja. Kondisi ini bukan hanya mengganggu penampilan, tetapi dapat memicu berbagai masalah kesehatan lainnya.

Ahli kesehatan gigi Prof. Dr. deg. Lindawati S. Kusdhany, Sp.Pros(K) menjelaskan, kehilangan gigi tidak hanya berpengaruh pada proses mengunyah, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan pada posisi dan susunan gigi di sekitarnya. Gigi yang hilang ini dapat membuat gigi lain akan bergerak mengisi ruang kosong yang ditinggalkan.

“Setiap kehilangan gigi yang tidak digantikan, itu mengakibatkan gigi-gigi di sebelahnya juga bergeser. Nah, karena prinsipnya gigi asli itu dia akan mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi gigi sampingnya akan bergeser, kemudian gigi lawannya juga akan turun, “ ujarnya dalam acara Balikin Senyum Guru Indonesia 2026.

Pergeseran tersebut dapat membuat beberapa bagian gigi menjadi lebih sulit dibersihkan. Akibatnya, sisa makanan lebih mudah tertinggal dan menumpuk di sela-sela gigi. Jika kondisi ini dibiarkan, penumpukan sisa makanan tersebut dapat memicu karies serta gangguan pada jaringan penyangga gigi lainnya.

Lebih dari itu, ia juga menambahkan bahwa, selain berdampak pada kesehatan gigi dan mulut, kehilangan gigi jika tidak segera ditangani dapat mempengaruhi fungsi kognitif atau daya ingat seseorang.

“Kehilangan gigi itu sangat terkait juga dengan itu tadi, kepikunan, atau peningkatan risiko untuk mengalami penurunan fungsi kognitif. Kalau kita istilah awamnya kepikunan. Karena dia kalau enggak ada gigi, stimulasi pengunyahan itu menstimulasi fungsi otak, sehingga itu memberi dampak positif sih untuk fungsi otak,” katanya.

Menurutnya, proses mengunyah berperan penting dalam menstimulasi fungsi otak. Stimulasi tersebut turut mendukung fungsi kognitif. Jika banyak gigi yang hilang, kemampuan mengunyah dapat terganggu sehingga rangsangan tersebut ikut berkurang. Hal ini yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kepikunan.

Penggunaan Gigi Tiruan Jadi Solusi

Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, penggunaan gigi tiruan dapat menjadi salah satu solusi bagi orang yang kehilangan gigi. Selain membantu memperbaiki penampilan, gigi tiruan juga dapat mengembalikan fungsi pengunyahan dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga seseorang dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman.

Dalam memilih gigi tiruan, pengguna perlu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh dokter gigi. Hal ini penting agar jenis gigi tiruan yang digunakan sesuai dengan kondisi gigi dan rongga mulut masing-masing.

Selain pemilihan, perawatan gigi tiruan juga perlu diperhatikan. Dokter spesialis gigi, drg. Tri Ardi Mahendra, Sp.Pros. mengatakan bahwa, gigi tiruan perlu dirawat dengan baik agar kebersihannya tetap terjaga. Salah satu caranya dengan membersihkan gigi tiruan setelah makan.

“Setelah habis makan itu, mungkin kita bisa copot, bersihkan dulu, lalu kita kumur-kumur untuk pastikan tidak ada makanan yang tersisa, baru setelah itu kita pasang lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebersihan menjadi salah satu kunci agar gigi tiruan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena itu, pengguna perlu rutin membersihkan gigi tiruan agar kondisinya tetap terjaga dan nyaman saat digunakan.

Senada dengan hal itu, Lindawati menyarankan agar pengguna gigi tiruan lapas harus melakukan pemeriksaan rutin setiap enam bulan. Sementara itu, bagi pasien dengan kondisi kesehatan tertentu yang dapat menyebabkan penyusutan tulang rahang, seperti diabetes atau osteoporosis, pemeriksaan dianjurkan setiap tiga bulan sekali.

Ia mengingatkan bahwa pengguna agar tidak mengabaikan kondisi gigi tiruan yang mulai longgar. Jika dibiarkan dalam waktu lama, gigi tiruan yang tidak lagi merekat dengan baik dapat berdampak pada kondisi tulang rahang.

“Karena apabila gigi tiruannya itu sudah longgar, itu perlu dilakukan pelapisan ulang agar kondisinya cekat kembali. Sedangkan kalau gigi tiruannya tidak cekat terus dipakai waktu lama, itu akan memperparah kondisi penyusutan tulang," tambahnya.