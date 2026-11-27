JawaPos.com - Melihat anak tetangga atau teman seusianya sudah lancar berbicara, berjalan, hingga melakukan berbagai keterampilan baru terkadang membuat orang tua khawatir dengan perkembangan si kecil.

Tak sedikit yang kemudian membandingkan kemampuan anaknya dengan anak lain dan buru-buru menganggap ada keterlambatan. Padahal, setiap anak memiliki ritme tumbuh kembang yang berbeda.

Dokter Spesialis Anak Siloam Hospitals Mampang dr. Jeven Reggie Santoso, Sp.A, mengatakan, orang tua perlu memahami bahwa pencapaian perkembangan setiap anak tidak selalu sama.

“Orang tua sering bertanya apakah anaknya terlambat atau masih dalam batas normal. Jawabannya tidak bisa disamakan untuk setiap anak karena tiap anak memiliki ritme tumbuh kembangnya sendiri," ujarnya, Jumat (27/11).

Menurut dr. Jeven, yang penting adalah rang tua mengenali tahapan perkembangan sesuai usia, memantaunya secara berkala, dan berkonsultasi dengan dokter bila ada tanda yang membuat ragu.

"Pemantauan sejak dini membantu menemukan hal yang perlu diperhatikan lebih awal, sehingga penanganannya bisa lebih tepat," tegasnya.

Tumbuh kembang anak sendiri mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial-emosional. Orang tua dapat memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang memuat daftar periksa perkembangan sesuai usia untuk memantau kemampuan anak.

Pemantauan tersebut penting agar orang tua tetap bisa membedakan variasi perkembangan yang wajar dengan tanda-tanda yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Jangan Abaikan Pemantauan Berkala

Selain memperhatikan kemampuan anak, pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi lengkap sesuai jadwal, serta pemantauan pertumbuhan dan status gizi juga perlu dilakukan. Melalui pemantauan konsisten, gangguan pertumbuhan maupun perkembangan dapat dikenali lebih awal dan ditangani sesuai kebutuhan klinis masing-masing anak.

Hospital Director Siloam Hospitals Mampang Dr. dr. Wahyuni Dian Purwati, Sp.EM, menyampaikan, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan anak.

“Kesehatan adalah hak setiap anak, dan pemenuhannya dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten: pemeriksaan rutin, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat pemahaman bahwa pencegahan dan deteksi dini sama pentingnya dengan pengobatan," tuturnya.

Ketika orang tua menemukan kemampuan anak yang belum tercapai atau memiliki kekhawatiran terhadap perkembangannya, konsultasi dengan dokter spesialis anak dapat membantu mengevaluasi kondisi dan menentukan langkah selanjutnya.

Di Siloam Hospitals Mampang, pendampingan tumbuh kembang dilakukan melalui layanan poli anak, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang. Pemeriksaan mengacu pada pedoman Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Kementerian Kesehatan sehingga catatan perkembangan dalam Buku KIA dapat ditindaklanjuti saat kontrol rutin.

Executive Director Siloam Hospitals Mampang Ratih Hadiwinoto mengatakan, orang tua membutuhkan ruang untuk menyampaikan kekhawatiran sekaligus memperoleh pendampingan selama anak bertumbuh.

“Di balik setiap anak yang bertumbuh, ada orang tua yang juga sedang belajar. Ada rasa bahagia, ada kekhawatiran, dan ada keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami ingin orang tua merasa didengar dan memiliki tempat untuk bertanya. Dengan memahami kebutuhan anak bersama-sama, kita dapat membantu mereka tumbuh dengan dukungan yang tepat, selangkah demi selangkah”, ujar Ratih.