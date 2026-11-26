JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1.332 item atau 156.126 pieces kosmetik ilegal dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) selama pengawasan pada Oktober–November 2026. Temuan di sarana produksi, distribusi offline, hingga platform digital tersebut memiliki estimasi nilai keekonomian mencapai Rp 131,8 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari hasil pengawasan langsung di lapangan, nilai temuan kosmetik ilegal mencapai Rp 23,8 miliar. Sementara itu, patroli siber menemukan 8.292 tautan yang memperdagangkan kosmetik TMK dengan estimasi nilai keekonomian Rp108 miliar.

“Sebagai wujud komitmen perlindungan masyarakat, BPOM terus memperkuat pengawasan kosmetik melalui pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan peredaran kosmetik ilegal di masyarakat,” tutur Taruna Ikrar, Kamis (26/11).

Dalam pengawasan tersebut, BPOM memeriksa 171 sarana produksi dan distribusi kosmetik di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 89 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena melakukan pelanggaran dalam memproduksi maupun mendistribusikan kosmetik.

Pelanggaran paling banyak ditemukan pada kosmetik ilegal dengan persentase 66,70 persen. Berikutnya, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang sebesar 21,95 persen, kosmetik impor ilegal 11,34 persen, serta produk yang digunakan dengan cara tidak sesuai definisi kosmetik atau disuntikkan sebesar 0,01 persen.

BPOM Beri Sanksi hingga Cabut Izin Edar Atas berbagai pelanggaran tersebut, BPOM telah menjatuhkan sejumlah sanksi administratif kepada pelaku usaha. Tindakan yang diberikan meliputi perintah penarikan produk dari peredaran, pemusnahan, pencabutan izin edar, hingga penghentian sementara kegiatan.

BPOM juga menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menutup akses importasi kosmetik bagi importir yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, hasil patroli siber menemukan 8.292 tautan yang memperdagangkan kosmetik tidak memenuhi ketentuan. Mayoritas atau 87,72 persen merupakan kosmetik tanpa izin edar, sedangkan 12,27 persen mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang.

Adapun 0,01 persen lainnya merupakan kosmetik yang dipromosikan dengan cara penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan definisi kosmetik.

Dari hasil penelusuran, terdapat tiga daerah dengan nilai temuan asal pengiriman produk TMK tertinggi. DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan nilai Rp 30,9 miliar, disusul Jawa Barat Rp 12,7 miliar dan Jawa Timur Rp 11,1 miliar.

“Hasil penelusuran menunjukkan 3 lokasi asal pengiriman produk TMK tertinggi, yaitu DKI Jakarta (Rp 30,9 miliar), Jawa Barat (Rp 12,7 miliar), dan Jawa Timur (Rp 11,1 miliar),” tutur Taruna Ikrar.