JawaPos.com - Musim hujan membawa risiko meningkatnya sejumlah penyakit menular yang perlu diwaspadai masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan empat penyakit yang rentan muncul selama periode ini, yakni infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, demam berdarah dengue (DBD), dan leptospirosis.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat untuk mengurangi risiko penularan.

Selain itu, masyarakat diminta melakukan langkah pencegahan sesuai karakteristik penyakit, terutama ketika menghadapi genangan air dan banjir.

Berdasarkan data kumulatif Kemenkes hingga minggu ke-46 (M46) 2026, kasus ISPA mencapai 17,6 juta. Sementara itu, diare akut tercatat sebanyak 3,9 juta kasus.

Adapun suspek dengue mencapai 391 ribu kasus dan suspek leptospirosis sebanyak 5.702 kasus. Selain empat penyakit tersebut, Kemenkes juga mencatat 1,4 juta kasus influenza-like illness (ILI) dan 837 ribu kasus suspek tifoid.

1. ISPA dan Influenza ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dalam catatan Kemenkes terkait penyakit menular yang berhubungan dengan musim hujan. Hingga M46 2026, kasusnya mencapai 17,6 juta.

Untuk mengurangi risiko penularan ISPA dan influenza, Aji mengimbau masyarakat menerapkan etika batuk dan bersin. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika sedang sakit atau berada di tempat keramaian.

"Kurangi aktivitas di luar rumah, konsumsi makanan bergizi dan jika sakit memburuk segera periksakan diri ke dokter/fasyankes terdekat," kata Aji saat dihubungi, Kamis (26/11).

2. Diare Penyakit berikutnya yang perlu diwaspadai adalah diare akut. Kemenkes mencatat jumlah kasus kumulatifnya mencapai 3,9 juta hingga minggu ke-46 2026.

Risiko diare perlu diantisipasi dengan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Masyarakat harus memastikan air minum aman serta makanan diolah dengan benar.

Kebiasaan mencuci tangan menggunakan air dan sabun juga perlu diterapkan, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Kebersihan lingkungan turut menjadi faktor penting untuk mencegah penularan penyakit ini.

3. Demam Berdarah Dengue (DBD) DBD juga menjadi penyakit yang perlu mendapat perhatian selama musim hujan. Kemenkes mencatat 391 ribu kasus suspek dengue hingga M46 2026.

Untuk mencegah penyebaran DBD, masyarakat diminta tidak membiarkan genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus.

Jika mengalami gejala yang mengarah pada DBD, masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Selain mendapatkan pemeriksaan, pasien juga perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

4. Leptospirosis Leptospirosis merupakan penyakit yang juga perlu diwaspadai ketika banjir melanda permukiman. Hingga M46 2026, Kemenkes mencatat 5.702 kasus suspek leptospirosis di Indonesia.

Penyakit ini ditularkan melalui bakteri Leptospira yang dapat masuk ke tubuh manusia melalui kulit yang terluka atau selaput lendir saat berkontak dengan air maupun lumpur yang terkontaminasi urine hewan pembawa bakteri, terutama tikus.

Karena itu, masyarakat diimbau menghindari kontak langsung dengan air banjir. Apabila harus membersihkan rumah atau lingkungan setelah banjir, gunakan sepatu pelindung dan sarung tangan untuk mengurangi risiko paparan bakteri.