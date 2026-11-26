JawaPos.com – Musim hujan sering kali membuat kondisi tubuh lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan.

Perubahan cuaca, suhu udara yang dingin hingga aktivitas di luar ruangan saat hujan dapat membuat tubuh membutuh perhatian ekstra agar tubuh tetap sehat.

Di samping itu, kondisi lingkungan yang lembap serta munculnya genangan air saat musim hujan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari flu, masalah pencernaan, hingga demam berdarah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat di tengah perubahan cuaca.

Lantas, apa saja langkah yang bisa dilakukan? Dilansir dari laman halodoc dan hellosehat pada Kamis (26/11), berikut ini merupakan enam cara untuk melindungi tubuh saat musim hujan agar tubuh tetap sehat dan bugar.

1. Konsumsi Vitamin C

Mengonsumsi vitamin C merupakan cara terbaik untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, karena vitamin C ini dapat mengoptimalkan sistem imun tubuh.

Untuk itu, jangan lupa untuk perbanyak asupan makanan dengan kandungan vitamin C di dalamnya, seperti konsumsi jeruk, stroberi, brokoli, hingga bayam.

2. Penuhi Kebutuhan Cairan di Dalam Tubuh Setiap Hari

Cara selanjutnya yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh setiap harinya. Kamu perlu memastikan agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik saat musim hujan.

Kamu dapat memperbanyak konsumsi air putih atau buah dengan kandungan air yang tinggi. Pastikan untuk mengonsumsi air putih yang matang dan kebersihannya tetap terjaga dengan baik.

3. Aktif Bergerak

Kamu harus tetap aktif bergerak dengan melakukan olahraga agar dapat meningkatkan imun tubuh. Kamu dapat mencoba yoga di rumah atau latihan kardio di tempat gym, seperti jogging dengan treadmill selama 30 menit setiap harinya.

Dengan melakukan olahraga setiap hari, maka dapat menjaga tubuh tetap fit selama musim hujan.

4. Istirahat yang Cukup

Cara lainnya agar tubuh tetap fit saat musim hujan yaitu dengan istirahat yang cukup. Tak hanya menghilangkan rasa ngantuk, tetapi tidur juga bisa memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan.

Orang dewasa membutuhkan tidur malam selama 7-9 jam setiap harinya. Waktu tidur yang kurang bisa membuat kamu mudah sakit karena fungsi kekebalan di dalam tubuh yang menurun.

Untuk itu, istirahat yang cukup bisa membuat tubuh tetap sehat dan fit pada saat musim hujan.

5. Jangan Makan Sembarangan

Kamu harus menghindari mengonsumsi atau membeli makanan sembarangan. Pastikan kamu mengonsumsi makanan yang bersi dengan kandungan yang baik untuk kesehatan tubuh kamu.

Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang kebersihannya kurang terjaga dapat membuat kamu lebih rentan sakit.

6. Mandi dengan Air Hangat

Untuk mencegah sakit setelah terkena hujan, kamu dapat segera mandi untuk membersihkan diri. Air hujan mungkin membawa virus dan bakteri yang bisa menimbulkan penyakit.

Oleh karena itu, disarankan untuk mandi atau berendam air hangat agar dapat meningkatkan suhu tubuh serta membuat tubuh menjadi lebih rileks.

Kamu cukup mandi atau berendam selama 10-15 menit, lalu keringkan tubuh dan rambut serta kenakan pakaian yang hangat untuk menjaga tubuh pada saat musim hujan.