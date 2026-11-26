JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 5.702 kasus suspek leptospirosis di Indonesia hingga minggu ke-46 atau M46 tahun 2026. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus suspek tertinggi, yakni 2.559 kasus, disusul DI Yogyakarta sebanyak 1.040 kasus.

"Data kumulatif kasus penyakit menular yang terkait musim hujan hingga M46 2026 suspek leptospirosis 5.702 kasus," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (26/11).

Dari total kasus itu, ia menerangkan bahwa Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan 723 kasus, kemudian Jawa Timur sebanyak 713 kasus. Sementara itu, Banten mencatat 153 kasus dan DKI Jakarta 114 kasus.

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Tingginya temuan suspek leptospirosis perlu menjadi perhatian seiring memasuki musim hujan. Sebab, pola kasus dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan saat musim penghujan.

"Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor risiko penyakit suspek Leptospirosis dapat dipengaruhi oleh pola musim penghujan dan banjir," kata Aji.

Dalam grafik tren kasus suspek leptospirosis periode 2024–2026, Kemenkes juga memperlihatkan pola peningkatan kasus yang berulang ketika memasuki musim hujan. Pada 2026, grafik menunjukkan lonjakan hingga mendekati 300 kasus dalam satu minggu sebelum berangsur menurun.

Kemenkes Imbau Masyarakat Lakukan Pencegahan

Aji Muhawarman mengimbau masyarakat menerapkan langkah pencegahan sesuai risiko penyakit yang mengintai selama musim hujan.