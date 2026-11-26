JawaPos.com – Posisi tidur atau cara seseorang tidur tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa mencerminkan kondisi emosional atau tekanan yang sedang dialami.

Posisi tidur sering dikaitkan dengan kondisi psikologis seseorang, termasuk perasaan cemas, kebutuhan akan rasa aman, hingga kelelahan emosional yang tidak disadari.

Posisi tidur terbentuk dari kebiasaan tubuh yang berlangsung secara tidak sadar dapat berlangsung terus menerus.

Saat tidur, tubuh cenderung memilih posisi yang dirasa paling aman dan nyaman, terutama ketika seseorang sedang mengalami stres, kelelahan, atau tekanan emosional.

Inilah yang membuat posisi tidur sering dianggap sebagai bahasa tubuh yang muncul tanpa disadari.

Melansir dari laman Yourtango, menyebutkan posisi tidur dapat mengungkapkan apa yang sedang anda alami saat ini.

Berikut beberapa pola posisi tidur yang menarik untuk dipahami karena dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi emosional seseorang.

1. Posisi meringkuk (fetal position)

Posisi ini paling umum, yaitu posisi tidur menyamping dengan tubuh meringkuk seperti bayi.

Menurut beberapa penelitian, posisi ini sering dikaitkan dengan kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan.

Orang yang tidur dengan posisi ini bisa saja sedang merasa cemas atau membutuhkan kenyamanan emosional.

Dalam konteks psikologis, tubuh secara tidak sadar melindungi diri saat merasa tidak nyaman secara emosional.

2. Posisi telentang (back sleeping / soldier)

Tidur dengan posisi telentang dan tubuh lurus sering diasosiasikan dengan kepercayaan diri dan kontrol diri.

Namun, dalam beberapa kasus, posisi ini juga bisa mencerminkan tekanan internal, terutama jika disertai tubuh yang kaku.

Tubuh yang tegang saat tidur bisa menjadi tanda bahwa seseorang sulit melepaskan kontrol atau sedang mengalami stres.

3. Posisi tengkurap (freefall)

Tidur tengkurap dengan tangan di sekitar bantal sering dikaitkan dengan kepribadian yang terbuka, tetapi sensitif terhadap kritik.

Beberapa ahli menyebut posisi ini bisa mencerminkan kebutuhan untuk melindungi diri dari tekanan eksternal, terutama jika seseorang sedang menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman.

4. Posisi menyamping dengan tangan lurus (log atau yearner)

Posisi ini terlihat santai, tetapi memiliki makna yang berbeda tergantung variasinya. Posisi log atau lurus sering dikaitkan dengan sifat terbuka dan mudah percaya

Pada posisi yearner atau tangan ke depan, dikaitkan dengan sikap ragu atau penuh pertimbangan

Kedua posisi ini bisa mencerminkan kondisi batin yang sedang mencari keseimbangan antara kepercayaan dan kewaspadaan.

5. Posisi menyebar (starfish)

Posisi tidur dengan tangan dan kaki terbuka lebar menunjukkan kenyamanan dan keterbukaan anda.

Namun, beberapa ahli juga melihat posisi ini sebagai tanda bahwa seseorang membutuhkan perhatian emosional atau dukungan dari orang lain.

Selain posisi tidur, faktor seperti stres dan kualitas tidur jauh lebih berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres dapat meningkatkan hormon kortisol yang mengganggu kualitas tidur dan berdampak pada kondisi emosional.

Jika anda merasa sering gelisah, sulit tidur, atau mengalami perubahan pola tidur yang signifikan, bisa jadi itu adalah sinyal tubuh bahwa anda sedang membutuhkan istirahat, perhatian, atau bahkan bantuan profesional.