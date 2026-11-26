JawaPos.com – Diabetes sering dikenal sebagai penyakit yang muncul secara tiba-tiba dengan gejala yang jelas.

Namun kenyataannya, banyak kasus justru berkembang secara perlahan dengan tanda-tanda yang sangat halus dan sering diabaikan.

Kondisi ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa kadar gula darah mereka sudah tinggi hingga akhirnya terlambat didiagnosis.

Padahal, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, hingga penyakit jantung.

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Melansir dari laman Yourtango, menyebut bahwa sebagian besar orang dengan diabetes tidak langsung merasakan gejala yang jelas, namun dengan tanda yang dianggap sebagai masalah biasa atau kelelahan sehari-hari.

Penelitian menyebutkan, diabetes terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin secara efektif, sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Kondisi ini kemudian mempengaruhi berbagai sistem tubuh secara perlahan.

Berikut 6 tanda yang sering menjadi peringatan awal diabetes, yang perlu anda waspadai:

1. Kelelahan yang tidak kunjung hilang

Berbeda dengan rasa lelah biasa, kelelahan akibat diabetes tetap terasa meski sudah beristirahat.

Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak dapat mengubah gula menjadi energi secara optimal.

2. Sering haus dan buang air kecil

Rasa haus berlebihan dan frekuensi buang air kecil yang meningkat menjadi salah satu tanda paling umum.

Kondisi ini terjadi karena ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula dalam darah.

3. Lapar terus-menerus, tapi berat badan turun

Meski makan lebih banyak, berat badan justru bisa turun tanpa sebab yang jelas, dan kondisi ini terjadi karena tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup dari makanan.

4. Penglihatan mulai kabur

Kadar gula darah tinggi dapat menarik cairan dari jaringan tubuh, termasuk lensa mata, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi buram.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan mata serius jika tidak ditangani.

5. Muncul kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki

Gejala ini berkaitan dengan kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu tertentu. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi neuropati diabetik.

6. Bau napas manis atau seperti buah

Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan bau napas bisa menjadi tanda diabetes. Bau ini disebabkan oleh peningkatan zat keton dalam tubuh akibat gangguan metabolisme gula.

Selain keenam tanda di atas, beberapa gejala lain seperti infeksi yang sering kambuh, kulit menggelap di area tertentu, atau luka yang sulit sembuh juga bisa menjadi indikasi awal diabetes.

Penelitian menunjukkan bahwa gejala diabetes tipe 2 sering berkembang secara perlahan dan bahkan bisa tidak terasa sama sekali dalam tahap awal, yang membuat banyak kasus baru terdeteksi setelah kondisi cukup parah.

Penting untuk lebih peka terhadap perubahan kecil pada tubuh. Jika anda mengalami beberapa gejala di atas secara bersamaan atau dalam jangka waktu lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kadar gula darah.

Pada dasarnya, diabetes bukan hanya tentang kadar gula, tetapi juga tentang bagaimana tubuh memberi sinyal sejak awal.