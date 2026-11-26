JawaPos.com - Leptospirosis menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat saat musim hujan, terutama ketika banjir melanda permukiman.

Penularan penyakit akibat bakteri yang berasal dari urine tikus ini dapat terjadi ketika seseorang bersentuhan dengan air banjir, lumpur, genangan, atau air selokan yang terkontaminasi melalui kulit yang lecet maupun selaput lendir.

Risiko penularan meningkat ketika masyarakat harus beraktivitas di lingkungan yang terendam banjir, termasuk saat membersihkan rumah. Karena itu, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar bakteri penyebab leptospirosis tidak masuk ke dalam tubuh.

Dikutip dari laman Kemenkes, salah satu upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan sarung tangan dan sepatu boots ketika membersihkan rumah maupun selokan.

Perlengkapan tersebut membantu melindungi kulit dari kontak langsung dengan air dan lumpur yang berpotensi tercemar bakteri.

Selain itu, masyarakat perlu membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun setelah selesai beraktivitas. Kebiasaan menjaga kebersihan diri juga penting dilakukan setelah membersihkan area rumah yang terdampak banjir.

Kenali Gejala Leptospirosis Selain melakukan pencegahan, masyarakat perlu mengenali gejala leptospirosis agar dapat segera memperoleh penanganan medis apabila terinfeksi.

Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi:

- Demam mendadak.

- Tubuh terasa lemah.

- Mata merah.

- Kulit atau bagian tubuh tampak kekuningan.

- Sakit kepala.

- Nyeri otot, terutama pada bagian betis.

Gejala tersebut perlu mendapat perhatian, khususnya jika muncul setelah seseorang berkontak dengan air banjir atau genangan yang berpotensi tercemar urine tikus.