JawaPos.com - Memasuki musim hujan, masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir, perlu mewaspadai leptospirosis. Penyakit yang ditularkan melalui bakteri dari urine tikus ini berisiko menjangkiti seseorang ketika bersentuhan dengan air banjir, genangan, lumpur, hingga air selokan yang telah terkontaminasi.

Leptospirosis merupakan salah satu penyakit yang kerap menyertai bencana banjir, tetapi belum banyak diketahui masyarakat. Penularannya terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang lecet atau selaput lendir saat seseorang berkontak dengan lingkungan yang tercemar urine hewan pembawa bakteri, terutama tikus.

Karena itu, masyarakat perlu mengenali gejala leptospirosis sekaligus melakukan langkah pencegahan, terutama ketika membersihkan rumah setelah banjir atau saat beraktivitas di lingkungan yang tergenang air.

Gejala Leptospirosis yang Perlu Diwaspadai Dikutip dari laman Kemenkes, gejala leptospirosis dapat muncul setelah seseorang terpapar bakteri penyebab penyakit tersebut. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain:

- Demam mendadak.

- Tubuh terasa lemah.

- Mata merah.

- Kulit dan bagian tubuh tertentu tampak kekuningan.

- Sakit kepala.

- Nyeri otot, terutama pada bagian betis.