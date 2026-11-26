JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku sudah menghubungi dan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait perbedaan hasil pemeriksaan residu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk asal Indonesia.

Hasil pengujian ulang BPOM di laboratorium terakreditasi menunjukkan residu pestisida tiametoksam dan fipronil tidak terdeteksi, meski sebelumnya Taiwan Food and Drug Administration (Taiwan FDA) melaporkan temuan kedua zat tersebut.

"Hasil pengujian di laboratorium terakreditasi terhadap produk Ladaku Merica Bubuk pada batch yang sama dengan batch temuan Taiwan FDA, menunjukkan bahwa residu pestisida tiametoksam dan fipronil tidak terdeteksi," demikian penjelasan BPOM, Kamis (26/11).

Atas hasil tersebut, BPOM memastikan Ladaku Merica Bubuk memenuhi persyaratan keamanan pangan dan aman dikonsumsi.

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BPOM menjelaskan, penetapan batas maksimum residu pestisida mengacu pada kajian ilmiah dan standar keamanan pangan internasional, termasuk CODEX.

Standar tersebut disusun oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan World Health Organization (WHO).

Di Indonesia, pengaturan BMR pestisida mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Untuk menindaklanjuti temuan otoritas Taiwan, BPOM berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendag, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

"BPOM berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti temuan otoritas Taiwan. Serta menyampaikan masukan berdasarkan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi kebijakan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, BPOM terus memperkuat pengawasan pangan olahan. Upaya tersebut mencakup pengendalian bahan baku, penerapan praktik produksi pangan yang baik, hingga peningkatan ketertelusuran produk.

BPOM juga mengimbau pelaku usaha untuk memastikan produk yang diekspor memenuhi seluruh persyaratan negara tujuan, termasuk ketentuan batas maksimum residu pestisida.

Sebab, persyaratan keamanan pangan dapat berbeda antarnegara sesuai standar dan kebijakan masing-masing.