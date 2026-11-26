JawaPos.com - Diagnosis miom rahim dapat menimbulkan kekhawatiran bagi perempuan yang masih merencanakan kehamilan. Namun, miom tidak selalu mengharuskan operasi atau menutup peluang untuk memiliki anak. Penanganannya bergantung pada ukuran dan lokasi miom, gejala, kondisi rahim, serta rencana kehamilan pasien.

Miom atau fibroid rahim merupakan pertumbuhan jaringan otot yang umumnya bersifat jinak. Pada sebagian perempuan, miom dapat menyebabkan menstruasi berlebihan, nyeri panggul, tekanan pada kandung kemih, atau memengaruhi peluang kehamilan.

Dr. Arlies Chua Wang Ching, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di KPJ Sentosa KL Specialist Hospital, Kuala Lumpur dalam keterangan tertulis yang diterima mengatakan, penanganan miom perlu mempertimbangkan kondisi rahim dan rencana kehamilan, bukan hanya mengurangi gejala.

"Saat ini, terdapat sejumlah pilihan penanganan yang dapat dipertimbangkan, termasuk metode yang bertujuan mempertahankan rahim tanpa harus selalu melakukan operasi pengangkatan miom," katanya.

Dr. Arlies menjelaskan, Microwave Ablation (MWA) dan Radiofrequency Ablation (RFA) merupakan metode yang menggunakan energi untuk menghasilkan panas pada jaringan miom. MWA memakai energi gelombang mikro yang disalurkan melalui alat khusus, sedangkan RFA menggunakan energi radiofrekuensi melalui elektroda.

Keduanya merusak jaringan miom dari dalam agar ukurannya dapat menyusut secara bertahap. Berbeda dengan miomektomi yang mengangkat miom, prosedur ablasi membuat jaringan tersebut tetap berada di rahim. Sejumlah penelitian menunjukkan MWA berpotensi mengurangi gejala pada pasien yang memenuhi kriteria, tetapi bukti mengenai dampaknya terhadap kesuburan dan keamanan kehamilan jangka panjang masih berkembang.

Pilihan lain adalah High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU), yang memusatkan energi ultrasonografi dari luar tubuh ke jaringan miom. Metode ini tidak memerlukan sayatan maupun pemasukan jarum ke jaringan miom. Namun, kelayakan tindakan bergantung pada hasil pemeriksaan, ukuran dan lokasi miom, serta keamanan jalur energi menuju sasaran.

Dr Arlies Chua Wang Ching, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di KPJ Sentosa KL Specialist Hospital, Kuala Lumpur. (Istimewa)

Dr. Arlies mengungkapkan, pihaknya dapat membantu penilaian awal dan pengaturan tindakan HIFU di rumah sakit KPJ yang menyediakan teknologi tersebut. Bagi pasien yang masih merencanakan kehamilan, manfaat dan keterbatasan bukti mengenai hasil reproduksi setelah HIFU perlu dibahas bersama dokter.

Kehamilan dan kelahiran hidup telah dilaporkan pada sejumlah pasien setelah ablasi miom, termasuk RFA. Namun, laporan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ablasi lebih unggul daripada miomektomi dalam meningkatkan peluang kehamilan.

Waktu untuk kembali mencoba hamil juga tidak sama bagi setiap pasien. Tidak ada ketentuan bahwa semua pasien setelah MWA, RFA, atau HIFU harus menunggu tepat tiga bulan. Salah satu penelitian mengenai RFA melalui vagina menyarankan penundaan setidaknya enam bulan pada kelompok pasien yang diteliti, tetapi rekomendasi itu tidak dapat diterapkan langsung pada semua teknik ablasi.

Hal serupa berlaku setelah miomektomi. Waktu pemulihan dan rencana kehamilan perlu mempertimbangkan luas serta kedalaman tindakan, kondisi dinding rahim, dan hasil evaluasi pemulihan. Dokter juga perlu menilai faktor lain, seperti usia, cadangan ovarium, kondisi saluran telur, serta faktor kesuburan pasangan.

Miomektomi tetap menjadi pilihan

Meski ablasi dan HIFU menawarkan alternatif, miomektomi tetap menjadi salah satu pilihan penting bagi perempuan yang ingin mempertahankan peluang kehamilan. Pada kondisi tertentu, pengangkatan miom dapat lebih sesuai. Sementara itu, miom yang tidak menimbulkan gejala atau mengganggu kesehatan mungkin cukup dipantau secara berkala.

Setiap metode memiliki manfaat, keterbatasan, dan risiko, termasuk perdarahan, infeksi, cedera jaringan, atau kebutuhan penanganan tambahan. Karena itu, keputusan terapi perlu dibuat berdasarkan kondisi pasien dan tujuan reproduksinya melalui konsultasi dengan dokter spesialis.

Diagnosis miom tidak otomatis berarti seseorang harus menjalani pengangkatan rahim atau kehilangan kesempatan untuk hamil. Pemeriksaan menyeluruh membantu pasien memahami kondisi miom dan mempertimbangkan pilihan penanganan yang sesuai.