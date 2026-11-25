JawaPos.com - Peran orang tua dalam merawat bayi prematur tidak kalah penting dari penanganan medis yang diberikan tenaga kesehatan, terutama ketika berada di Neonatal Intensive Care Unit (NICU) hingga pulang ke rumah.

Ketua UKK Neonatologi IDAI sekaligus Kepala Divisi Neonatologi Bunda Grup, Dr. dr. R. Adhi Teguh Perma Iskandar, Sp.A, Subsp. Neo (K), mengatakan, paradigma perawatan bayi prematur saat ini telah berubah.

Orang tua tidak lagi sekadar menunggu di luar ruang NICU, tetapi dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan.

“Perawatan bayi prematur saat ini sudah berubah. Orang tua tidak lagi hanya menunggu di luar NICU, tetapi dilibatkan secara aktif dalam perawatan bayi, mulai dari menyediakan ASI, melakukan Kangaroo Mother Care, hingga membantu perawatan sehari-hari," ujarnya, Rabu (25/11).

dr. Adhi menerangkan, bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memberikan manfaat bagi bayi, antara lain meningkatkan pertumbuhan berat badan dan mempercepat waktu pulang, sekaligus membantu orang tua menjadi lebih terampil dan percaya diri dalam merawat bayinya.

Menurutnya, keterlibatan keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan Family Integrated Care (FICare).

Dalam pendekatan ini, orang tua menjadi bagian dari tim perawatan dengan mendapatkan edukasi dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah Kangaroo Mother Care (KMC), yakni perawatan melalui kontak langsung kulit ke kulit antara bayi dan pengasuhnya.

Praktik ini tidak hanya dapat dilakukan ibu atau ayah, tetapi juga anggota keluarga lain setelah memperoleh edukasi dan pendampingan tenaga medis.

Pemantauan Tidak Berhenti Setelah Bayi Pulang Selain keterlibatan keluarga selama perawatan intensif, bayi prematur juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang secara berkala setelah diperbolehkan pulang.

Sebab, keberhasilan melewati masa kritis di NICU bukan berarti seluruh proses perkembangan bayi telah selesai.

Bayi yang lahir prematur memiliki kebutuhan pemantauan berbeda dibandingkan bayi cukup bulan. Sistem saraf, otot, dan kemampuan mengontrol gerakan mereka masih membutuhkan proses pematangan sehingga risiko gangguan perkembangan perlu dikenali sejak dini.

Dr. dr. Achmad Rafli, Sp.A, Subsp. Neuro (K), FICNA, CertDA, menjelaskan bahwa orang tua perlu memperhatikan perkembangan neurologis anak setelah keluar dari NICU. Sementara itu, Dr. dr. Luh Karunia Wahyuni, Sp.KFR, Subsp. Ped. (K), menekankan pentingnya peran rehabilitasi medik dalam mengenali perkembangan fungsi bayi dan memberikan dukungan sesuai kebutuhannya.

Deteksi dini tidak harus menunggu bayi mengalami keterlambatan mencapai tahapan perkembangan atau *milestone*, seperti duduk dan berjalan.

Dokter dapat melakukan penilaian sejak awal melalui kualitas gerakan spontan, variasi gerakan, respons terhadap lingkungan, hingga kemampuan mengontrol posisi tubuh.

Orang tua juga perlu memahami bahwa stimulasi harus disesuaikan dengan kesiapan bayi. Stimulasi yang berlebihan atau tidak sesuai kondisi dapat memicu stres pada bayi prematur.

Karena itu, orang tua dianjurkan memberikan kesempatan bayi bergerak ketika terjaga dan dalam pengawasan, memperhatikan kenyamanannya, serta mempelajari cara menggendong dan mengubah posisi tubuh dengan tepat.

Interaksi yang hangat dan kemampuan mengenali respons bayi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangannya.

Belajar dari Perawatan Bayi Kembar Lahir 23 Minggu Pentingnya keterlibatan keluarga juga terlihat dalam penanganan sepasang bayi kembar yang lahir pada usia kehamilan 23 minggu dan menjalani perawatan di NICU RSIA Bunda.

Keduanya berhasil melewati masa kritis dan masih menjalani perawatan dengan fokus pada pertumbuhan serta perkembangan.

dr. Adhi bersama dr. Distyayu Sukarja, Sp.A, Subsp. Neo (K), dan tim NICU RSIA Bunda menangani kasus tersebut. Bayi kembar itu tercatat sebagai bayi dengan berat lahir terkecil yang pernah dirawat di NICU rumah sakit tersebut.

Dalam penanganannya, tim menerapkan pendekatan FICare secara intensif. Keluarga dilibatkan secara bertahap, termasuk dalam pelaksanaan KMC yang juga dapat dilakukan kakek dan nenek setelah mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan.

Dari sisi nutrisi, kedua bayi mendapatkan ASI perah donor karena ASI ibu belum tersedia. ASI donor tersebut melalui proses skrining ketat, antara lain untuk mendeteksi HIV, Hepatitis B dan C, cytomegalovirus (CMV), serta human T-cell lymphotropic virus (HTLV).

Kebutuhan nutrisi bayi prematur, khususnya yang lahir pada usia kehamilan sangat rendah, juga memerlukan perhatian khusus.

Tim medis melakukan pemeriksaan komposisi ASI, termasuk kadar protein dan mikronutrien, agar pemberiannya sesuai kebutuhan bayi. Keduanya juga membutuhkan suplementasi protein khusus untuk mendukung pertumbuhan.

Melalui kegiatan gathering keluarga bayi NICU dalam rangka memperingati Hari Prematur Sedunia, RSIA Bunda mendorong orang tua agar tidak berhenti memantau perkembangan anak setelah perawatan intensif selesai.

Orang tua juga diingatkan untuk tidak terburu-buru membandingkan perkembangan bayi prematur dengan anak lain. Pemantauan perlu mempertimbangkan usia koreksi, kondisi kesehatan, dan kemampuan masing-masing bayi.