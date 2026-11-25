JawaPos.com - Rokok elektronik (REL) disebut dapat membantu perokok dewasa menghentikan kebiasaan merokok.

Namun, penelitian terbaru dari Queen Mary University of London menunjukkan bahwa peluang keberhasilan berhenti merokok jauh lebih tinggi ketika penggunaan perangkat tersebut disertai pendampingan konseling secara berkelanjutan.

Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal NEJM Evidence itu menunjukkan, tingkat keberhasilan berhenti merokok setelah enam bulan mencapai 11,3 persen pada kelompok yang menggunakan REL tanpa konseling.

Angka tersebut meningkat menjadi 21,1 persen pada kelompok yang menggunakan REL sekaligus mendapatkan dukungan konseling melalui telepon.

Sementara itu, kelompok yang hanya menerima pesan pengingat otomatis dari layanan kesehatan Inggris (NHS) mencatat tingkat keberhasilan sebesar 6,4 persen.

Penulis utama penelitian sekaligus Dosen Senior Psikologi Kesehatan di Queen Mary University of London Katie Myers-Smith mengatakan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa konseling bukan satu-satunya faktor yang memungkinkan seseorang berhenti merokok.

"Temuan penting dari penelitian ini adalah seseorang tetap bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan rokok elektronik untuk berhenti merokok tanpa harus mengikuti konseling khusus. Namun, jika konseling tersedia, peluang keberhasilannya bisa lebih besar," ujar Myers-Smith, dikutip dari farsalinos.github.io, Rabu (25/11).

Perbandingan Tiga Kelompok Peserta Penelitian ini melibatkan 1.170 peserta dewasa yang dibagi ke dalam tiga kelompok untuk menguji efektivitas pendekatan berbeda dalam membantu perokok menghentikan kebiasaannya.

Kelompok pertama hanya menerima pesan pengingat otomatis dari NHS. Kelompok kedua mendapatkan perangkat REL beserta perlengkapan awal untuk penggunaannya.

Adapun kelompok ketiga memperoleh fasilitas yang sama dengan kelompok kedua, tetapi ditambah lima sesi konseling melalui telepon selama empat minggu.

Hasilnya memperlihatkan perbedaan tingkat keberhasilan yang cukup besar.

Penggunaan REL tanpa konseling memang mencatat angka penghentian merokok lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya menerima pesan pengingat.

Namun, kombinasi penggunaan REL dan konseling menghasilkan capaian paling tinggi.

Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan perilaku dan pendampingan tetap memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghentikan kebiasaan merokok.

Efeknya Masih Terlihat Setelah 12 Bulan Perbedaan hasil penelitian juga terlihat ketika para peneliti melakukan evaluasi setelah 12 bulan.

Untuk memastikan peserta benar-benar berhenti merokok, peneliti menggunakan pemeriksaan kandungan karbon monoksida (CO) dalam napas.

Hasil verifikasi tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 5,4 persen pada kelompok penerima pesan otomatis. Sementara itu, kelompok pengguna REL tanpa konseling mencatat angka 9 persen.

Capaian tertinggi kembali diperoleh kelompok yang menggunakan REL disertai konseling, yakni sebesar 16,8 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan keberhasilan antara ketiga kelompok masih bertahan dalam pengamatan jangka panjang.

Meski demikian, angka tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua peserta berhasil berhenti merokok, termasuk mereka yang mendapatkan perangkat dan pendampingan.

Kolaborator penelitian sekaligus Profesor Kesehatan Populasi di Queen Mary University of London, Hayden McRobbie, menilai hasil penelitian itu relevan dengan kondisi perokok dewasa di lapangan.

Menurut dia, tidak semua orang memiliki waktu atau bersedia mengikuti sesi konseling secara rutin.

Karena itu, akses terhadap metode bantuan berhenti merokok yang lebih praktis menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan.

Meski demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dukungan konseling memberikan tambahan manfaat yang cukup besar dibandingkan penggunaan REL tanpa pendampingan.

Penulis senior penelitian sekaligus Profesor Psikologi Klinis Queen Mary University of London Peter Hajek mengatakan, temuan itu dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi tenaga medis ketika membantu pasien yang ingin berhenti merokok.

"Penelitian ini semakin memperkuat bukti bahwa REL dapat membantu seseorang berhenti merokok. Karena itu, dokter dapat merekomendasikannya kepada perokok yang ingin berhenti namun memiliki kesulitan untuk berhenti sepenuhnya," jelas Hajek.

Meski demikian, hasil penelitian ini perlu dipahami secara proporsional.

Temuan mengenai potensi REL sebagai alat bantu berhenti merokok tidak serta-merta berarti perangkat tersebut bebas risiko atau aman digunakan oleh orang yang tidak merokok.

Penelitian ini secara khusus mengamati perokok dewasa yang ingin menghentikan kebiasaan.

Karena itu, hasilnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mulai menggunakan rokok elektronik, terutama bagi kalangan yang sebelumnya tidak merokok.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut menegaskan bahwa upaya berhenti merokok membutuhkan pendekatan yang tepat.

Penggunaan alat bantu saja belum tentu cukup, sedangkan dukungan konseling dapat meningkatkan peluang seseorang untuk benar-benar menghentikan kebiasaan merokok dalam jangka panjang.