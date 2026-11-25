JawaPos.com - Jumlah orang dewasa yang hidup dengan diabetes di seluruh dunia diperkirakan mencapai 589 juta jiwa. Beban penyakit ini paling banyak ditanggung negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan sekitar 80 persen penderita berusia 20–79 tahun tinggal di negara-negara tersebut.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa diabetes bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga tantangan pemerataan layanan kesehatan. Keterbatasan akses pencegahan, skrining, hingga pengobatan membuat penguatan sistem kesehatan di negara berkembang menjadi kebutuhan mendesak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Novo Nordisk menyiapkan komitmen pendanaan sebesar USD 200 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun bagi World Diabetes Foundation (WDF) selama periode 2027–2036. Pendanaan selama 10 tahun yang diumumkan bertepatan dengan Hari Diabetes Sedunia pada 14 November itu akan mendukung pencegahan dan penanganan diabetes di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemitraan, memperluas program di tingkat regional dan global, serta mengintegrasikan pencegahan dan pengobatan diabetes ke dalam layanan kesehatan dan komunitas setempat.

Managing Director World Diabetes Foundation Leif Fenger Jensen mengatakan, komitmen pendanaan tersebut menjadi pengakuan atas kiprah lembaganya selama 25 tahun dalam mendukung masyarakat yang hidup dengan diabetes dan penyakit tidak menular terkait.

"Komitmen ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya kami selama 25 tahun dalam mendukung orang yang hidup dengan diabetes dan penyakit tidak menular terkait di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah," ujar Leif, Rabu (25/11).

Pengalaman WDF di sejumlah negara menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

Di Tanzania, misalnya, kemitraan selama lebih dari dua dekade berhasil mengembangkan sebuah klinik diabetes kecil menjadi program nasional penanganan penyakit tidak menular yang dikelola pemerintah.

Ribuan tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan. Pedoman pengobatan dan sistem rujukan pasien juga telah diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan publik.

Sementara itu, di Yordania, program selama lima tahun berhasil memperkuat lebih dari 190 fasilitas kesehatan dan melatih lebih dari 2.000 tenaga kesehatan. Upaya tersebut turut meningkatkan layanan bagi lebih dari 192 ribu orang, termasuk pengungsi dan masyarakat lokal yang menampung mereka.

Program di negara tersebut mencakup pencegahan, skrining, konseling, hingga pengobatan yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan yang sudah tersedia.

Senior Vice President, Chief of Staff to CEO, Transformation & Sustainability Novo Nordisk Elin Jäger mengatakan, penanganan masalah kesehatan secara berkelanjutan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Peningkatan kesehatan yang berkelanjutan tidak dapat terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kemitraan yang kuat di tingkat lokal, serta solusi yang dapat menjadi bagian dari layanan kesehatan sehari-hari," ucapnya.