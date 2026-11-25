JawaPos.com - ProtaBumin menegaskan pentingnya menghadirkan produk kesehatan yang teruji secara ilmiah dan disertai informasi yang transparan dan jujur kepada konsumen. Komitmen tersebut menjadi salah satu prinsip perusahaan dalam mengembangkan produk nutrisi berbahan ekstrak ikan gabus yang mengantarkannya meraih salah satu penghargaan, belum lama ini.

Penghargaan kategori Innovation in Postpartum Recovery Nutrition tersebut diterimanya berkat inovasi yang dilakukan perusahaan untuk memastikan dapat memberikan manfaat bagi ibu-ibu pascamelahirkan.

Direktur ProtaBumin, Wildan N. mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam pengembangan produk.

Menurutnya, penghargaan yang diterima bukan satu-satunya tujuan perusahaan. Hal yang lebih penting adalah menjaga kualitas produk sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.

"Semua ini berkat kerja keras teman-teman dalam tim. Kami hanya berusaha tulus menghadirkan produk yang teruji secara ilmiah dan tetap jujur kepada setiap konsumen yang memercayai kami," ujar Wildan dalam keterangannya.

Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam industri produk kesehatan. Konsumen perlu mendapatkan penjelasan yang benar mengenai kandungan, fungsi, manfaat, hingga cara penggunaan produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya.

Prinsip tersebut juga menjadi perhatiannya dalam mengembangkan produk nutrisi yang menyasar kebutuhan perempuan, terutama selama masa kehamilan, persalinan, hingga pemulihan setelah melahirkan.

Kebutuhan Nutrisi Ibu Pascamelahirkan

Ia mengingatkan pentingnya perhatian terhadap setiap fase perjalanan seorang ibu. Bahwa proses menjadi ibu bukan hanya tentang persalinan, tetapi juga mencakup perjuangan dan kebutuhan selama masa pemulihan pascamelahirkan.

"Kami percaya setiap langkah kecil maupun besar dalam perjalanan menjadi seorang ibu sangatlah berarti. Kami ingin terus menemani dan mengapresiasi setiap fase motherhood yang dijalani para ibu di Indonesia," kata Wildan.

Perhatian terhadap nutrisi ibu setelah melahirkan memang menjadi hal penting. Pada fase ini, tubuh membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pemulihan jaringan, menjaga kebugaran, serta memenuhi kebutuhan energi, terlebih bagi ibu yang sedang menyusui.