JawaPos.com-Kebersihan vagina menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama selama anda mengalami menstruasi.

Sebab selama menstruasi, kondisi pembuluh darah dalam rahim akan terbuka sehingga sangat mudah terkena infeksi.

Sayangnya, kebiasaan menjaga kebersihan diri atau personal hygiene selama menstruasi masih kerap diabaikan oleh perempuan Akibatnya, dapat memunculkan sejumlah keluhan yang menimbulkan rasa tidak nyaman selama menstruasi seperti rasa gatal, keputihan berlebihan, sampai infeksi vagina.

Menurut informasi dari laman rssoeradj, kebersihan selama menstruasi dapat dijaga dengan mengganti pembalut setiap 2 jam sekali atau 3 sampai 4 kali dalam sehari.

Pembalut tidak boleh dipakai lebih dari 6 jam atau harus diganti sesering mungkin bila sudah penuh oleh darah menstruasi agar terhindar dari infeksi.

Selain itu, setelah mandi atau buang air, vagina harus dikeringkan dengan tisu atau handuk agar tidak lembab.

Tidak hanya berkaitan dengan penggunaan pembalut, ada beberapa kebiasaan menjaga kebersihan yang perlu diperhatikan perempuan selama menstruasi.

Berikut beberapa cara menjaga kebersihan diri yang dapat anda lakukan selama menstruasi.

Mengganti pembalut 2-4 jam sekali

Setiap perempuan memiliki volume darah menstruasi yang berbeda-beda. Pembalut yang sudah penuh dan terlalu lama dipakai dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.

Idealnya, anda perlu mengganti pembalut sekitar 4 jam sekali. Namun, jika aliran darah menstruasi sedang deras, disarankan untuk menggantinya lebih sering agar vagina tetap bersih.

Darah dan cairan di sekitar vagina dapat menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan iritasi dan infeksi. Jika pembalut tidak segera diganti, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan infeksi yang diakibatkan lingkungan vagina yang tidak bersih.

Mandi 2x sehari

Mandi menjadi salah satu cara untuk membersihkan diri dari kotoran dan kuman. Selama menstruasi, darah dan cairan yang keluar dari vagina serta area kewanitaan cenderung lembab yang dapat membuat mikroorganisme lebih mudah berkembang biak.

Sehingga, mandi secara rutin dapat membantu membersihkan tubuh anda selama menstruasi. Mandi berarti membersihkan tubuh dari kotoran, keringat, dan kuman sehingga tubuh dan area vagina tetap terjaga kebersihannya.

Membersihkan vagina secara rutin

Membersihkan vagina secara rutin juga menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat menstruasi.

Pastikan anda membersihkan vagina setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Bersihkan dari arah depan ke belakang (dari arah vagina menuju anus), bukan sebaliknya.

Hal ini bertujuan untuk menghindari perpindahan bakteri dari anus ke vagina. Selain itu, anda juga bisa menggunakan tisu bersih dan tidak beraroma untuk mengeringkan vagina agar tidak lembab.

Pakai pembersih vagina secara bijak

Dalam kondisi tertentu, anda mungkin membutuhkan pembersih vagina untuk menjaga kebersihan. Namun perhatikan jenis produk yang digunakan, terutama sabun kewanitaan yang mengandung pewangi atau parfum.

Sebab, pemakaian sabun dengan pewangi hanya akan membuat kulit di sekitar area vagina mengalami lecet, gatal, dan iritasi. Selain itu, hindari penggunaan vaginal douching karena dapat mengganggu PH alami vagina dan mempengaruhi pertumbuhan bakteri baik untuk menjaga kesehatan area kewanitaan.

Pilih pakaian dalam yang menyerap keringat

Anda juga perlu menjaga kesehatan vagina dengan memakai celana dalam yang tepat. Pilih celana dalam berbahan katun dan tidak ketat

Pemilihan celana dalam yang tepat dapat membantu menjaga vagina supaya tetap kering sehingga tidak semakin lembab. Dengan demikian, risiko munculnya rasa gatal dan iritasi akibat lingkungan vagina yang lembab juga bisa dikurangi.

Cuci tangan

Area vagina sangat sensitif terutama saat menstruasi. Salah satu kebiasaan penting yang sering dilupakan adalah mencuci tangan.

Tangan dapat menjadi tempat menempelnya berbagai kotoran dan bakteri. Jika digunakan untuk menyentuh atau membersihkan area vagina dalam kondisi tidak bersih, mikroorganisme berpotensi berpindah dan menyebabkan iritasi serta infeksi.

Mencuci tangan berguna untuk mencegah perpindahan bakteri dari tangan ke area vagina sehingga memperkecil risiko terjadinya infeksi. Pastikan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut atau pantyliner.

Pilih pembalut dengan baik

Pemilihan produk pembalut juga perlu diperhatikan selama menstruasi untuk membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi.

Pilih pembalut yang memiliki daya serap baik supaya darah dapat terserap optimal dan area vagina tetap kering, hal ini membantu melindungi vagina dari pertumbuhan bakteri dan jamur, serta mencegah munculnya bau tidak sedap selama menstruasi.

Beli pembalut tanpa tambahan parfum. Kandungan pewangi pembalut hanya akan membuat kulit area kewanitaan menjadi rentan mengalami gatal-gatal dan keputihan. Disarankan memilih produk pembalut berlabel hipoalergenik.

Terakhir, perhatikan bahan yang digunakan dalam produk pembalut. Beberapa produk pembalut menggunakan bahan alami, salah satunya adalah daun sirih. Daun sirih.