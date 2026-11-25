JawaPos.com- Beberapa kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari, ternyata dapat mempengaruhi kesehatan organ kewanitaan, salah satunya vagina.

Dampaknya, dapat berupa berbagai keluhan, mulai dari rasa gatal, bau tidak sedap, pertumbuhan jamur, sampai iritasi yang mengganggu kondisi alami lingkungan flora vagina.

Oleh karena itu, berbagai kebiasaan tersebut perlu diketahui agar dapat dihindari. Dengan mengenali faktor-faktor berikut, anda bisa lebih memperhatikan hal-hal yang berpotensi serius mengganggu kesehatan dan keseimbangan lingkungan vagina.

Melansir informasi dari laman halodoc dan kemkes, terdapat beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan vagina termasuk infeksi jamur.

Kebiasaan ini perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan organ intim anda.

Memakai pembalut setiap hari

Pemakaian pembalut setiap berisiko menyebabkan gangguan pada area vagina. Salah satunya adalah meningkatkan kelembaban di area vafina karena sirkulasi udara menjadi kurang optimal.

Selain itu, penggunaan pembalut dalam waktu lama dapat membuat area vagina terasa gerah akibat penumpukan keringat.

Kondisi yang lembab ini berpotensi memicu iritasi dan meningkatkan risiko pertumbuhan jamur.

Celana dalam terlalu ketat

Pemilihan celana dalam yang tidak tepat juga menjadi salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan. Penggunaan celana dalam yang terlalu ketat dapat menimbulkan gesekan, iritasi, sensasi panas, sampai kelembaban berlebih dapat menumpuk di area vagina.

Akibatnya, kulit di sekitar vagina menjadi lebih rentan mengalami teriritasi. Sebaiknya memilih celana dalam berbahan dasar katun mampu menyerap keringat dengan lebih baik. Sehingga lingkungan vagina dan sekitarnya tetap kering dan tidak mudah teriritasi.

Tidak rajin mengganti pembalut saat menstruasi

Pembalut sebaiknya diganti setiap 2-4 jam sekali. Pembalut yang terlalu lama dipakai dapat menyebabkan penumpukan darah dan cairan di area vagina. Kondisi ini dapat memicu gatal, bau tidak sedap, dan juga iritasi, akibat pertumbuhan jamur dan mikroorganisme yang lebih cepat.

Douching

Douching adalah cara membersihkan vagina menggunakan cairan khusus yang biasanya dimasukkan melalui semprotan atau alat tertentu. Douching tidak disarankan karena dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme di area vagina.

Sehingga kondisi tersebut justru dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk infeksi pada area vagina.

Tindik

Pemasangan tindik di area vagina juga dapat menimbulkan sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Tindakan pemasangan tindik di area vagina berpotensi menyebabkan rasa sakit, kerusakan saraf, sampai luka pada jaringan vagina.

Proses pemasangan tindik dapat meningkatkan risiko infeksi apabila kebersihan alat tindiknya. Hal ini perlu diperhatikan karena area vagina memiliki jaringan sensitif yang rentan mengalami iritasi.

Steam vagina

Steam vagina adalah salah satu treatment yang digunakan dengan mengarahkan uap ke area vagina. Proses ini dapat mengganggu kondisi alami area vagina yang memiliki kelembaban tersendiri serta mikroorganisme alami.

Sabun kewanitaan dengan parfum

Penggunaan sabun pembersih kewanitaan yang mengandung pewangi juga perlu diperhatikan karena berpotensi menyebabkan infeksi dan mengganggu kelembaban alami area vagina.

Infeksi vagina ini dapat menimbulkan bau tidak sedap. Namun, mengatasinya dengan menggunakan sabun atau pewangi beraroma bukanlah tindakan yang tepat.

Vagina merupakan organ sensitif dan memiliki keseimbangan PH serta bakteri yang perlu dijaga. Penggunaan produk tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan alami vagina sehingga risiko iritasi dan infeksi semakin besar.