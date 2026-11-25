JawaPos.com - Peluncuran buku Bakti Kemanusiaan di Balik Seni dan Sains Bedah Plastik di Siloam Hospitals TB Simatupang, Senin (24/11), menjadi momen mengenang dedikasi dr. Gentur Sudjatmiko di dunia bedah plastik Indonesia.

Dalam acara tersebut, dr. Vania Aramita Sari, Sp.B.P.R.E., Subsp. E.L.(K), membagikan pengalaman tentang sosok yang menjadi guru sekaligus sumber inspirasi baginya.

Founder Plasthetic Clinic sekaligus Ketua Gentur Cleft Foundation itu mengatakan, dr. Gentur tidak hanya mengajarkan ilmu dan keterampilan bedah plastik, tetapi juga nilai kemanusiaan di balik profesi dokter.

“Beliau mengajarkan bahwa keberhasilan seorang dokter bukan hanya diukur dari hasil tindakan medisnya, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain,” ujar Vania.

Nilai tersebut kini ia teruskan melalui Gentur Cleft Foundation, yayasan yang membantu pasien dengan celah bibir dan langit-langit, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan bedah plastik rekonstruksi.

“Bagi saya, meneruskan Gentur Cleft Foundation bukan hanya tentang melanjutkan sebuah program, tetapi juga menjaga nilai dan semangat yang telah diwariskan oleh guru saya,” kata Vania.

Seluruh biaya operasional yayasan, menurut materi acara, ditanggung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Plasthetic Clinic, klinik yang didirikan Vania. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upayanya memperluas akses bantuan bagi pasien yang membutuhkan.

Bedah plastik dan kualitas hidup

Vania menilai bedah plastik memiliki peran lebih luas daripada aspek estetika. Bidang ini juga mencakup rekonstruksi, pemulihan fungsi, dan upaya meningkatkan kualitas hidup pasien.

Ia menyebut kontribusi sosial sebagai bagian dari peran institusi kesehatan, di samping pengembangan profesional dan mutu pelayanan.

“Menurut saya, keberhasilan sebuah institusi kesehatan tidak hanya dilihat dari perkembangan bisnis dan kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari dampak positif yang bisa dihadirkan bagi masyarakat,” jelasnya.

Peluncuran buku tersebut menjadi pengingat bahwa warisan seorang dokter juga tercermin dari ilmu dan kepedulian yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Bagi Vania, melanjutkan misi Gentur Cleft Foundation merupakan salah satu cara menjaga warisan gurunya.