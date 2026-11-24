JawaPos.com - Risiko stunting pada anak ternyata bisa bermula sejak masih berada dalam kandungan.

Salah satu faktor pemicunya adalah ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) akibat asupan makanan yang tidak mencukupi selama kehamilan.

Guru Besar Pangan dan Gizi Masyarakat IPB University Ali Khomsan menjelaskan, kondisi gizi ibu selama kehamilan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin.

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Ibu yang kekurangan asupan energi dan zat gizi berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), bahkan mengalami gangguan pertumbuhan sejak awal kehidupan.

Karena itu, kecukupan makanan selama kehamilan menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Ibu hamil membutuhkan asupan lebih banyak dibandingkan sebelum mengandung karena harus memenuhi kebutuhan gizi dirinya sekaligus janin.

"Ibu hamil harus makan satu piring lebih banyak, kalau sehari makan tiga piring, berarti harus ditambah satu. Kalau dia hamil makannya tiga piring terus, kurang. Karena dia membawa janin," ujar Ali kepada JawaPos.com di sela Media Interview bersama Nestle Indonesia di Jakarta, Selasa (24/11).

Salah satu cara mengenali risiko kekurangan energi kronis pada ibu hamil adalah melalui pengukuran lingkar lengan atas (Lila).

Ibu hamil dengan ukuran Lila kurang dari 23,5 sentimeter masuk kategori berisiko mengalami KEK.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kekurangan energi dalam jangka panjang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan nutrisi janin selama masa pertumbuhan.

Selain melalui pemeriksaan kondisi ibu, perkembangan janin juga dapat dipantau menggunakan ultrasonografi (USG).

Ali menjelaskan, dokter dapat mengamati sejumlah ukuran tubuh janin, termasuk panjang tulang paha atau femur, untuk melihat perkembangan pertumbuhannya.

Pertambahan berat badan ibu selama kehamilan juga menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan.

Menurut Ali, kenaikan berat badan selama kehamilan secara umum dapat mencapai sekitar 9–10 kilogram, meskipun kebutuhan setiap ibu berbeda bergantung pada kondisi tubuh sebelum hamil.

"Dengan pemantauan kehamilan secara rutin, potensi masalah pertumbuhan janin diharapkan bisa diketahui lebih awal," tegas Ali.

Ali menegaskan, pencegahan stunting tidak seharusnya baru dilakukan setelah anak lahir.

Perhatian terhadap kecukupan gizi perlu dimulai sejak masa kehamilan, sehingga janin memperoleh dukungan nutrisi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertambahan berat badan, serta pemenuhan kebutuhan makanan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah risiko stunting sejak dini.

Ciri-Ciri Anak Stunting, Bukan Sekadar Bertubuh Kurus Salah satu kesalahpahaman yang masih sering terjadi adalah menganggap anak kurus pasti mengalami stunting. Padahal, keduanya merupakan kondisi yang berbeda.

Ali menjelaskan, underweight berkaitan dengan berat badan anak, sedangkan stunting berhubungan dengan tinggi badan menurut umur.

Artinya, anak yang memiliki berat badan rendah belum tentu mengalami stunting. Sebaliknya, anak yang terlihat memiliki tubuh cukup berisi juga tetap perlu dipantau pertumbuhan tinggi badannya.

Secara spesifik, stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar pertumbuhan anak seusianya.

Dalam pengukuran antropometri, anak dikategorikan stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (-2 SD) berdasar standar pertumbuhan anak WHO untuk usia dan jenis kelamin yang sama.

Dalam pengukuran antropometri, anak dikategorikan stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (-2 SD) berdasar standar pertumbuhan anak WHO untuk usia dan jenis kelamin yang sama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua antara lain: 1. Tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Pertumbuhan tinggi badan yang tertinggal dari standar umur menjadi indikator utama stunting. Namun, penilaian harus menggunakan kurva pertumbuhan, bukan sekadar membandingkan anak dengan teman sebayanya.

2. Pertumbuhan tinggi badan melambat. Anak yang mengalami hambatan pertumbuhan bisa menunjukkan kenaikan tinggi badan yang lebih lambat dibandingkan pola pertumbuhan normal.

3. Berat badan sulit bertambah. Kondisi ini dapat menjadi tanda adanya masalah asupan gizi atau gangguan kesehatan. Meski bukan penentu stunting, berat badan yang tidak meningkat perlu diperiksa.

4. Riwayat berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram memiliki risiko lebih besar mengalami masalah pertumbuhan sehingga membutuhkan pemantauan lebih ketat.

5. Perkembangan anak perlu dievaluasi. Pada sebagian anak dengan stunting, masalah pertumbuhan dapat disertai hambatan perkembangan. Namun, keterlambatan perkembangan bukan syarat untuk menetapkan diagnosis stunting.

Ali mengingatkan bahwa stunting tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat kondisi tubuh anak secara sekilas.

"Kalau saya bicara stunting itu bicara tinggi badan, kalau saya bicara underweight itu bicara berat badan. Sehingga saya tidak bisa mengatakan, oh anaknya kurus, jadi pasti stunting," jelas Ali.