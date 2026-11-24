JawaPos.com - Distribusi vaksin ke fasilitas kesehatan bukan perkara sederhana. Selain harus menjangkau klinik di berbagai wilayah, pengiriman vaksin juga membutuhkan penanganan khusus.

JNE memperkuat layanan distribusi produk kesehatan melalui kerja sama dengan PrimaKu.

Kolaborasi ini mencakup pengiriman vaksin, obat, dan alat kesehatan ke fasilitas kesehatan, dengan dukungan layanan pengadaan produk melalui PrimaCare yang merupakan bagian dari ekosistem kesehatan digital PrimaKu.

Dalam skema tersebut, PrimaCare membantu klinik mendapatkan pasokan produk kesehatan hingga pesanan siap dikirim.

Selanjutnya, JNE menangani distribusi ke fasilitas kesehatan melalui jaringan pengirimannya, termasuk layanan ROKET Indonesia sesuai cakupan rute dan kebutuhan penanganan produk.

Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari pengembangan dukungan logistik untuk sektor kesehatan yang memiliki kebutuhan distribusi khusus.

"JNE menyambut baik kolaborasi bersama PrimaKu yang memiliki ekosistem layanan kesehatan digital dan memahami kebutuhan fasilitas kesehatan maupun masyarakat," terang Feriadi Soeprapto.

"Kerja sama yang telah terjalin ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus mengembangkan dukungan distribusi produk kesehatan melalui jaringan layanan JNE," lanjut Feriadi di Jakarta, Selasa (24/11).

Menjaga Kualitas Vaksin Selama Pengiriman Salah satu tantangan terbesar dalam distribusi vaksin adalah memastikan produk tetap berada dalam kondisi penyimpanan yang sesuai selama perjalanan.

Sebab, sejumlah vaksin membutuhkan pengendalian suhu tertentu agar kualitas dan efektivitasnya tetap terjaga.

Karena itu, pengiriman vaksin tidak bisa disamakan dengan distribusi barang biasa.

Prosesnya harus memperhatikan karakteristik produk, persyaratan suhu, hingga ketentuan penanganan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Dalam kerja sama ini, JNE dan PrimaCare mengacu pada standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) serta ketentuan penanganan produk rantai dingin atau Cold Chain Product (CCP) yang berlaku.

Jika persyaratan suhu tidak terpenuhi, kualitas produk berisiko terganggu sebelum digunakan.

Pasokan Klinik Berpengaruh pada Akses Vaksinasi Selain persoalan teknis pengiriman, ketersediaan vaksin di klinik juga menentukan kemudahan masyarakat mendapatkan layanan imunisasi.

Klinik yang memiliki jadwal vaksinasi perlu memastikan pasokan tersedia ketika keluarga datang untuk mendapatkan layanan.

Co-founder dan CEO PrimaKu M. Aditriya Indraputra mengatakan, pengembangan ekosistem tersebut ditujukan untuk mendekatkan layanan vaksinasi kepada masyarakat.

"Kami ingin lebih banyak anak dan keluarga Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi dekat dari rumah. Lewat fitur booking vaksin di PrimaKu, keluarga bisa mencari klinik mitra dan memesan jadwal vaksinasi. Saat ini, PrimaKu memiliki lebih dari 1.100 klinik mitra yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia," ujar Aditriya.

Menurut dia, dukungan distribusi diperlukan agar klinik dapat memperoleh pasokan vaksin dan lebih siap melayani keluarga yang sudah memesan jadwal imunisasi.

"Kami sangat senang JNE menjadi mitra strategis kami, karena dengan kekuatan jaringan JNE dan pengalaman di bidang express delivery dapat membantu kami menjangkau lebih banyak fasilitas kesehatan," kata Aditriya Indraputra.

Targetkan Pengembangan 20 Titik Layanan hingga 2027 JNE dan PrimaKu diketahui telah memulai kerja sama sejak 2025.

Setelah menjalani kolaborasi tersebut, keduanya kini menyiapkan perluasan layanan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas kesehatan dan kesiapan pengiriman di masing-masing daerah.

Aditriya mengungkapkan, kedua pihak menargetkan pengembangan 20 titik layanan hingga akhir 2027.

Perluasan tersebut tetap memperhatikan standar penanganan produk kesehatan dan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Ke depan, kami bersama JNE menargetkan pengembangan 20 titik layanan hingga akhir 2027. Perluasan ini kami siapkan bertahap, dengan penanganan produk yang mengacu pada standar dan ketentuan BPOM, termasuk CDOB serta penanganan Cold Chain Product (CCP), sesuai karakteristik produk yang dikirimkan," tandas Aditriya.

Dia berharap semakin banyak klinik dapat memperoleh pasokan vaksin yang dibutuhkan sehingga layanan imunisasi lebih mudah dijangkau masyarakat.

Dengan demikian, perluasan akses vaksinasi tidak hanya bergantung pada jumlah klinik yang menyediakan layanan.