JawaPos.com- Menstruasi merupakan proses pengeluaran darah dan sel sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan secara periodik.

Menstruasi umumnya dialami perempuan setiap bulan. Siklus menstruasi ini terkadang disertai dengan sejumlah gejala yang disebut dengan dismenorea.

Dismenorea merupakan kondisi yang disertai dengan rasa nyeri pada area perut bagian bawah sampai ke panggul, sakit kepala, diare, kram perut, mual, munculnya jerawat, dan nyeri di bagian tubuh tertentu.

Dismenorea dapat terjadi akibat produksi zat kimia yang bernama prostaglandin yang memicu kontraksi otot rahim.

Selain itu, ketidakseimbangan hormon saat menstruasi juga dapat mempengaruhi munculnya gejala sakit selama menstruasi.

Dismenorea dengan gejala yang lebih parah juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan tertentu yang berpotensi memperburuk keluhan selama menstruasi.

Seperti yang dikutip dari laman kemkes dan halodoc, terdapat jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dikurangi konsumsinya untuk membantu menghindari gejala menstruasi yang semakin parah.

Sebagai alternatif, anda bisa menggantinya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang lebih sehat seperti teh herbal, air putih, ataupun buah-buahan.

Makanan tinggi garam

Produk makanan yang mengandung kadar natrium tinggi seperti camilan gurih atau asin sebaiknya dikurangi konsumsinya selama menstruasi.

Pasalnya, asupan garam berlebih dapat memicu penumpukan cairan di dalam tubuh, sehingga membuat perut terasa kembung. Kondisi ini juga dapat membuat rasa nyeri dan kram perut selama menstruasi semakin parah.

Makanan manis

Makanan manis juga sebaiknya dikurangi konsumsinya selama menstruasi. Sebab, makanan dengan kandungan gula tinggi dapat menyebabkan lonjakan energi yang kemudian diikuti dengan penurunan energi secara cepat.

Selain itu, konsumsi cokelat, permen, dan es krim juga dapat membuat mood swings serta memperparah munculnya jerawat saat menstruasi. jika ingin mengkonsumsi makanan manis, anda bisa menggantinya dengan buah-buahan.

Kafein

Makanan dan minuman berkafein sebaiknya juga sebaiknya dihindari saat menstruasi. Beberapa diantaranya seperti cokelat, kopi, teh, dan minuman bersoda dapat memperburuk gejala-gejala menstruasi.

Gejala tersebut meliputi insomnia, moodswing, diare, kembung, sampai kram perut.

Makanan pedas

Saat menstruasi banyak orang yang ingin mengkonsumsi makanan berkuah dan pedas. Namun, jenis makanan seperti ini sebaiknya dibatasi konsumsinya karena dapat memicu gangguan pencernaan.

Masalah pencernaan tersebut dapat memperburuk ketidaknyamanan selama menstruasi, seperti sakit perut dan diare yang dapat membuat kondisi kram perut semakin terasa.

Daging merah

Saat menstruasi tubuh akan memproduksi hormon prostaglandin yang berperan membantu rahim mengeluarkan darah menstruasi. Hormon ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti kontraksi rahim yang parah dan akhirnya menyebabkan kram perut.

Sementara itu di dalam daging merah terkandung zat besi yang dibutuhkan tubuh. Namun, perlu diketahui daging merah juga mengandung prostaglandin yang dapat memperparah kondisi kram perut.

Produk susu

Produk olahan susu juga perlu diperhatikan konsumsinya selama menstruasi. Beberapa makanan dan minuman yang mengandung olahan susu seperti keju, disebut bisa memicu kram menstruasi pada sebagian orang. Hal ini dikarenakan kandungan asam arakidonat dalam produk susu yang dapat berperan dalam produksi prostaglandin.