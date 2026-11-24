JawaPos.com - Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri buka suara terkait dengan dugaan malapraktik dalam penanganan Maher Aqsa Fadhilah atau Bayi Maher. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada awak media pada Senin (23/11), pihak rumah sakit mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi sampai Bayi Maher dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif.

Penjelasan itu disampaikan secara langsung oleh penasihat hukum pihak rumah sakit, yakni M. Luthfie Hakim & Partners Law Firm. Bayi Maher pertama kali masuk rumah sakit pada 23 September 2026 pukul 22.32 WIB. Tim medis langsung menangani pasien secara intensif selama kurang lebih 14 jam sebelum dirujuk ke rumah sakit lain.

Atas keselamatan nyawa pasien yang tidak tertolong, pihak Mandaya Royal Hospital Puri menyampaikan duka cita mendalam. Mereka memahami kesedihan yang dialami kedua orang tua dan keluarga almarhum. Namun demikian, pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan kelalaian maupun malapraktik tidak bisa disimpulkan berdasarkan hasil akhir perawatan.

”Hasil perawatan yang jauh dari harapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya malpraktek. Penentuan ada atau tidaknya kesalahan (prosedur) medis tetap memerlukan pemeriksaan objektif terhadap pelayanan yang diberikan,” ungkap M. Luthfie Hakim & Partners Law Firm dalam keterangan resminya.

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Berdasar catatan tindakan medis di rumah sakit, pasien telah menjalani pemeriksaan kardiotokografi (CTG) sebelum pemberian obat Duvadilan. Pemeriksaan CTF menunjukkan denyut jantung janin dasar 140 kali per menit, terdapat akselerasi, dan tidak ditemukan deselerasi. Sementara pemberian Duvadilan tercatat setengah tablet dari sediaan 20 miligram atau setara 10 miligram.

Menurut keterangan dokter, obat tersebut diberikan untuk mengurangi kontraksi uterus selama evaluasi kondisi ibu dan persiapan persalinan. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan hubungan antara pemberian obat dan memburuknya kondisi bayi harus dinilai berdasarkan bukti klinis, termasuk dosis, waktu pemberian, respons pasien, serta hasil pemantauan janin.

Saat kondisi pernapasan pasien terdeteksi mulai menurun, terpantau penurunan saturasi dan denyut jantung. Tim dokter memastikan saat itu pipa endotrakeal masih terpasang dan bayi mendapatkan bantuan ventilator. Tim medis kemudian melakukan evaluasi posisi pipa dan kondisi ventilasi, termasuk mencoba mengalihkan bantuan ventilasi menggunakan perangkat Neopuff sebelum kembali menggunakan ventilator.

Karena kondisi pasien belum menunjukkan perbaikan yang diharapkan, tim memutuskan melakukan tindakan reintubasi. Pihak rumah sakit menyatakan tindakan tersebut berhasil dilakukan pada pukul 03.32 WIB dan saturasi bayi meningkat setelah kembali terhubung dengan ventilator. Mandaya Royal Hospital Puri memastikan tidak ada penghentian suplai oksigen selama proses pergantian perangkat bantuan napas.

Berkaitan dengan tudingan bahwa bayi tidak mendapatkan penanganan optimal karena menunggu kehadiran dokter konsultan NICU, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa dokter tetap melakukan penanganan bersama tim NICU. Penanganan tersebut terdiri atas pemasangan UVC, penyesuaian ventilator, evaluasi kondisi klinis, reintubasi, hingga pemberian bantuan ventilasi frekuensi tinggi atau High Frequency Oscillation (HFO).

Pihak rumah sakit juga menyebut dokter konsultan NICU sudah memberikan arahan klinis pada pukul 05.08 WIB, sebelum melakukan pemeriksaan langsung terhadap bayi sekitar pukul 08.15 WIB. Sementara soal proses rujukan, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa permintaan rujukan ke rumah sakit lain sudah dilakukan sejak pukul 01.38 WIB dan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur diterima sekitar pukul 02.43 WIB.

Namun demikian, karena kondisi pasien sempat mengalami perburukan sekitar pukul 03.00 WIB, tim medis memprioritaskan tindakan stabilisasi sebelum proses pemindahan dilakukan. Setelah kondisi dinilai memungkinkan oleh tim NICU, pasien kemudian dirujuk pada siang hari dengan dukungan ventilator. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa informasi yang menyebut pasien meninggal dunia di Mandaya Royal Hospital Puri tidak benar.

”Maher dipindahkan ke rumah sakit lain pada 24 September 2026 sekitar pukul 12.30 WIB,” bunyi keterangan itu.

Lewat keterangan yang sama, tim kuasa hukum tersebut juga meluruskan informasi terkait dengan somasi pada 11 November 2026 yang dilayangkan kepada pihak rumah sakit dan sejumlah dokter yang menangani pasien. Pihak rumah sakit menyatakan telah memberikan jawaban resmi melalui kuasa hukum pada Kamis pekan lalu (19) November 2026, surat itu ditujukan kepada Haris Azhar Law Office.

”Surat jawaban tersebut disampaikan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dan dilengkapi dengan tanda terima serta salinan surat kuasa khusus,” lanjut kuasa hukum rumah sakit tersebut.

Di tengah proses yang terus berjalan, Mandaya Royal Hospital Puri memastikan akan tetap terbuka terhadap pemeriksaan oleh pihak berwenang, termasuk melalui mekanisme disiplin profesi yang berlaku. Selain itu, mereka menyatakan bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut berdasar rekam medis dan dokumentasi pelayanan yang tersedia.