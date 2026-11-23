JawaPos.com - Rasa nyeri merupakan pengalaman yang hampir semua orang pernah alami. Mulai dari sakit kepala, nyeri punggung, ketegangan otot, nyeri akibat stres, hingga rasa tidak nyaman yang muncul setelah melakukan aktivitas fisik berlebihan. Ketika merasakan nyeri, kebanyakan orang langsung berpikir bahwa mereka perlu minum obat agar rasa sakit tersebut segera hilang.

Padahal, selain pengobatan medis, terdapat sejumlah pendekatan yang dapat membantu seseorang mengelola nyeri melalui pikiran, perilaku, dan respons tubuh.

Dalam psikologi, nyeri tidak hanya dipahami sebagai sinyal yang berasal dari jaringan tubuh, tetapi juga sebagai pengalaman yang dipengaruhi oleh sistem saraf, perhatian, emosi, pengalaman sebelumnya, dan cara seseorang menafsirkan sensasi yang dirasakan. Itulah sebabnya dua orang yang mengalami kondisi fisik serupa terkadang dapat merasakan tingkat nyeri yang berbeda.

Ketika seseorang sedang cemas, takut, kurang tidur, atau mengalami tekanan emosional, rasa nyeri terkadang terasa lebih kuat. Sebaliknya, ketika tubuh lebih rileks, pikiran tidak terlalu terfokus pada sensasi menyakitkan, dan seseorang merasa aman, pengalaman nyeri dapat menjadi lebih mudah dikelola.

Hal ini bukan berarti rasa sakit hanya berasal dari pikiran atau bahwa seseorang bisa menghilangkan nyeri dengan sekadar berpikir positif. Nyeri merupakan pengalaman nyata, dan pengaruh psikologis merupakan salah satu bagian dari mekanisme kompleks yang membentuknya.

Jika kamu ingin mencoba mengurangi rasa nyeri tanpa selalu mengandalkan obat-obatan, ada beberapa pendekatan psikologis dan perilaku yang dapat membantu.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (23/11), terdapat lima cara yang dapat dilakukan menurut prinsip psikologi.

1. Melakukan Relaksasi dan Pernapasan untuk Mengurangi Ketegangan Tubuh

Salah satu cara yang dapat membantu mengelola rasa nyeri adalah melatih tubuh agar lebih rileks. Ketika seseorang mengalami stres, kecemasan, atau tekanan emosional, tubuh dapat merespons dengan meningkatkan ketegangan otot, mempercepat pernapasan, dan membuat sistem saraf lebih waspada.

Kondisi ini terkadang membuat sensasi nyeri terasa lebih mengganggu. Misalnya, seseorang yang sedang mengalami sakit kepala akibat ketegangan mungkin tanpa sadar mengencangkan otot rahang, leher, dan bahu. Ketika ketegangan berlangsung cukup lama, rasa tidak nyaman dapat semakin meningkat.

Dalam psikologi, relaksasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membantu menurunkan respons stres dan mengurangi ketegangan fisik.

Salah satu teknik yang sederhana adalah pernapasan perlahan dan teratur. Dengan memberikan perhatian pada proses bernapas, seseorang dapat membantu menenangkan tubuh dan mengurangi reaksi tegang yang muncul akibat stres.

Kamu bisa mencoba langkah-langkah berikut:

Duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman.

Letakkan tangan secara santai di perut atau paha.

Tarik napas perlahan melalui hidung tanpa memaksakan napas terlalu dalam.

Hembuskan napas secara lembut dan sedikit lebih panjang jika terasa nyaman.

Ulangi selama beberapa menit sambil memperhatikan perubahan ketegangan tubuh.

Selain latihan pernapasan, relaksasi otot progresif juga dapat dicoba. Teknik ini dilakukan dengan menegangkan dan melepaskan kelompok otot tertentu secara bergantian, sehingga seseorang dapat lebih mengenali perbedaan antara kondisi tegang dan rileks.

Misalnya, kamu dapat memperhatikan otot tangan, bahu, atau kaki, lalu melepaskan ketegangan secara perlahan. Hindari menegangkan bagian tubuh yang sedang mengalami cedera atau nyeri akut.

Tujuan latihan ini bukan memaksa rasa sakit menghilang, melainkan membantu tubuh keluar dari kondisi tegang yang dapat memperburuk pengalaman nyeri.

Jika dilakukan secara rutin, relaksasi juga dapat membantu seseorang lebih mudah mengelola stres, tidur lebih baik, dan menghadapi sensasi nyeri dengan respons yang lebih tenang.

2. Mengalihkan Perhatian dari Rasa Nyeri dengan Aktivitas yang Menyenangkan

Ketika seseorang terus-menerus memusatkan perhatian pada rasa sakit, sensasi tersebut terkadang menjadi semakin dominan dalam pikirannya. Ia mungkin terus memeriksa bagian tubuh yang terasa nyeri, menghitung seberapa sering rasa sakit muncul, atau memikirkan kapan rasa sakit akan hilang.

Perhatian yang terlalu terfokus pada nyeri dapat membuat seseorang semakin sulit menikmati aktivitas lain.

Dalam psikologi, perhatian memiliki peran penting dalam pengalaman nyeri. Otak memproses berbagai informasi yang datang dari tubuh dan lingkungan, dan perhatian dapat memengaruhi seberapa menonjol sensasi tertentu dirasakan.

Karena itu, mengalihkan perhatian secara sehat dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu mengelola rasa nyeri.

Contohnya, ketika sedang mengalami nyeri ringan atau ketidaknyamanan yang sudah diketahui penyebabnya, seseorang dapat mencoba melakukan aktivitas yang menyenangkan dan tidak memperburuk kondisinya.

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:

Mendengarkan musik yang menenangkan.

Membaca buku atau artikel yang menarik.

Menonton film atau tayangan yang menghibur.

Mengobrol dengan orang yang membuat kamu merasa nyaman.

Melakukan hobi ringan sesuai kemampuan tubuh.

Mengamati lingkungan sekitar atau menikmati udara segar.

Aktivitas tersebut dapat membantu pikiran tidak terus-menerus terpaku pada rasa nyeri.

Misalnya, seseorang yang mengalami ketidaknyamanan otot ringan setelah menjalani hari yang melelahkan mungkin merasa lebih nyaman ketika mendengarkan musik sambil beristirahat dibandingkan terus memikirkan sensasi tersebut.

Namun, pengalihan perhatian bukan berarti mengabaikan rasa sakit yang serius. Jika nyeri semakin kuat, muncul secara tiba-tiba, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, seseorang tetap perlu memperhatikan kondisi tubuh dan mencari pertolongan medis.

Pengalihan perhatian sebaiknya digunakan sebagai cara membantu mengelola nyeri, bukan untuk menunda pemeriksaan ketika tubuh sedang memberikan sinyal adanya masalah.

3. Mengubah Cara Berpikir terhadap Nyeri agar Tidak Memperburuk Kecemasan

Cara seseorang menafsirkan rasa nyeri dapat memengaruhi respons emosional yang muncul ketika mengalaminya.

Misalnya, ketika merasakan nyeri, seseorang mungkin langsung berpikir, "Ini pasti akan semakin parah," "Saya tidak akan sanggup menahan rasa sakit ini," atau "Ada sesuatu yang sangat buruk terjadi pada tubuh saya."

Pikiran seperti itu dapat meningkatkan rasa takut dan kecemasan. Ketika kecemasan meningkat, tubuh mungkin menjadi lebih tegang dan seseorang semakin memperhatikan sensasi nyeri.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang memahami hubungan antara pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan perilaku.

CBT untuk nyeri tidak bertujuan mengatakan bahwa rasa sakit hanyalah hasil pikiran. Sebaliknya, pendekatan ini membantu seseorang mengurangi respons emosional yang memperburuk penderitaan dan meningkatkan kemampuan menghadapi kondisi yang dialami.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengenali pikiran yang muncul ketika rasa nyeri datang.

Misalnya:

Pikiran awal: "Saya tidak akan mampu menjalani hari ini karena rasa sakit ini."

Pikiran alternatif yang lebih realistis: "Saya sedang merasakan nyeri dan ini memang tidak nyaman. Saya akan memperhatikan kondisi tubuh, mengurangi aktivitas yang memperburuknya, dan melakukan hal yang bisa membantu saya merasa lebih baik."

Pikiran alternatif bukan berarti memaksakan diri untuk merasa positif. Kamu tetap boleh mengakui bahwa rasa nyeri itu mengganggu.

Namun, dengan mengurangi pikiran yang menakutkan atau terlalu jauh memprediksi kemungkinan buruk, kamu dapat menghadapi keadaan dengan lebih tenang.

Beberapa kebiasaan yang dapat membantu:

Mengenali pikiran yang muncul ketika merasakan nyeri.

Tidak langsung menyimpulkan bahwa kondisi akan semakin buruk.

Menghindari menyalahkan diri sendiri karena sedang merasakan sakit.

Mengingat bahwa rasa nyeri dapat dipengaruhi banyak faktor.

Berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan saat ini.

Perubahan cara berpikir yang realistis dapat membantu mengurangi kecemasan dan membuat seseorang lebih mampu menghadapi rasa nyeri tanpa menambah beban emosional yang tidak perlu.

4. Melakukan Gerakan Ringan dan Aktivitas Fisik yang Sesuai Kondisi

Ketika mengalami nyeri, sebagian orang memilih berhenti bergerak sepenuhnya karena takut rasa sakit akan bertambah. Pada kondisi tertentu, istirahat memang diperlukan, terutama jika terdapat cedera atau masalah kesehatan yang membutuhkan pembatasan aktivitas.

Namun, untuk beberapa jenis nyeri yang menetap, seperti nyeri punggung kronis tertentu, terlalu lama tidak bergerak dapat menyebabkan otot melemah, tubuh menjadi lebih kaku, dan kemampuan beraktivitas menurun.

Dalam psikologi kesehatan, aktivitas fisik yang sesuai kondisi dapat membantu seseorang meningkatkan rasa percaya terhadap kemampuan tubuhnya, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi ketakutan terhadap gerakan.

Pendekatan ini juga berkaitan dengan konsep graded activity, yaitu meningkatkan aktivitas secara bertahap dan terencana sesuai kemampuan, bukan memaksakan diri melakukan terlalu banyak sekaligus.

Misalnya, seseorang yang sering mengalami nyeri punggung dan sudah dinilai aman untuk bergerak dapat memulai dengan berjalan santai selama beberapa menit, kemudian meningkatkan durasinya secara perlahan sesuai toleransi.

Aktivitas yang bisa dipertimbangkan, apabila aman untuk kondisi tubuh, antara lain:

Berjalan santai.

Peregangan lembut.

Latihan mobilitas ringan.

Gerakan yang dianjurkan oleh fisioterapis.

Aktivitas sehari-hari dengan penyesuaian beban dan posisi tubuh.

Gerakan dapat memberikan manfaat bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Seseorang dapat mulai merasa bahwa tubuhnya masih mampu melakukan aktivitas tertentu, sehingga tidak terlalu takut terhadap setiap sensasi yang muncul.

Namun, penting untuk tidak memaksakan gerakan ketika nyeri memburuk, terdapat cedera akut, atau dokter menyarankan pembatasan aktivitas.

Jika nyeri belum diketahui penyebabnya, terasa berat, atau mengganggu fungsi tubuh, konsultasikan terlebih dahulu sebelum mencoba latihan.

Tujuan aktivitas fisik bukan membuktikan bahwa kamu kuat dengan menahan rasa sakit, melainkan membantu tubuh mempertahankan fungsi dan memulihkan diri secara aman.

5. Meningkatkan Kualitas Tidur dan Mengelola Stres Emosional

Tidur dan kondisi emosional memiliki hubungan yang erat dengan pengalaman nyeri.

Ketika seseorang kurang tidur, tubuh dapat menjadi lebih sensitif terhadap rasa sakit. Sebaliknya, rasa nyeri juga dapat mengganggu tidur sehingga seseorang terjebak dalam siklus kelelahan dan ketidaknyamanan.

Stres emosional dapat memperburuk siklus tersebut. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, seseorang mungkin sulit tertidur, sering terbangun, atau tidak mendapatkan tidur yang cukup berkualitas.

Dalam psikologi kesehatan, pengelolaan stres dan kebiasaan tidur merupakan bagian penting dari pendekatan untuk membantu seseorang menghadapi nyeri.

Tidur yang cukup dapat membantu mendukung pemulihan tubuh, fungsi kognitif, kestabilan emosi, dan kemampuan mengelola tekanan.

Beberapa kebiasaan yang bisa dicoba untuk memperbaiki kualitas tidur antara lain:

Menjaga waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten.

Mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur.

Membuat lingkungan tidur lebih nyaman dan tenang.

Menghindari aktivitas yang terlalu merangsang sebelum tidur.

Melakukan relaksasi ringan ketika pikiran terasa penuh.

Mengurangi konsumsi kafein pada sore atau malam hari jika mengganggu tidur.

Selain tidur, mengelola stres emosional juga penting. Seseorang dapat meluangkan waktu untuk menulis jurnal, berbicara dengan orang yang dipercaya, melakukan latihan mindfulness, atau menjalani kegiatan yang membantu menenangkan pikiran.

Ketika stres berkurang, tubuh mungkin tidak lagi berada dalam kondisi ketegangan yang berlebihan, sehingga rasa nyeri dapat menjadi lebih mudah dikelola.

Namun, tidur yang lebih baik dan stres yang lebih rendah tidak selalu menghilangkan penyebab nyeri. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari pendekatan menyeluruh untuk mendukung kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Mengapa Pikiran dan Emosi Dapat Memengaruhi Rasa Nyeri?

Nyeri merupakan pengalaman kompleks yang melibatkan sistem saraf, tubuh, pikiran, emosi, serta konteks lingkungan.

Ketika tubuh menerima rangsangan yang berpotensi berbahaya, sistem saraf memproses informasi tersebut. Otak kemudian berperan dalam membentuk pengalaman nyeri berdasarkan berbagai informasi, termasuk sensasi tubuh, perhatian, kondisi emosional, pengalaman sebelumnya, dan persepsi terhadap ancaman.

Itulah sebabnya rasa nyeri dapat terasa lebih berat ketika seseorang sedang stres, takut, atau kelelahan.

Sebaliknya, rasa aman, dukungan sosial, perhatian yang terarah, dan kemampuan mengelola emosi dapat membantu seseorang menghadapi rasa nyeri dengan lebih baik.

Dalam pendekatan psikologi modern, tujuan pengelolaan nyeri bukan hanya mengurangi intensitas sensasi, tetapi juga membantu seseorang mempertahankan fungsi, mengurangi penderitaan, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Beberapa pendekatan seperti CBT, mindfulness, relaksasi, dan aktivitas fisik yang sesuai kondisi dapat menjadi bagian dari perawatan nyeri, terutama untuk jenis nyeri tertentu yang menetap.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mencoba Mengurangi Nyeri Tanpa Obat

Meskipun beberapa pendekatan psikologis dapat membantu mengelola nyeri, penting untuk memahami bahwa tidak semua rasa sakit dapat ditangani hanya dengan relaksasi atau perubahan perilaku.

Nyeri dapat menjadi tanda cedera, peradangan, infeksi, atau kondisi medis lain yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan.

Jika nyeri terasa sangat berat atau tiba-tiba, muncul setelah cedera serius, disertai kelemahan atau mati rasa baru, demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, atau gejala neurologis seperti gangguan bicara, segera cari pertolongan medis.

Jika nyeri berlangsung lama, berulang, atau mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.

Pendekatan tanpa obat dapat digunakan sebagai pendamping perawatan yang sesuai, tetapi bukan pengganti pemeriksaan medis atau obat yang memang diperlukan. Jangan menghentikan obat yang telah diresepkan tanpa berkonsultasi dengan dokter.

Penutup

Mengurangi rasa nyeri tanpa obat-obatan dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup, terutama ketika dilakukan melalui pendekatan yang aman dan sesuai kondisi.

Lima cara yang dapat dicoba adalah melakukan relaksasi dan pernapasan, mengalihkan perhatian melalui aktivitas yang menyenangkan, mengubah pola pikir yang memperburuk kecemasan, melakukan gerakan ringan yang sesuai kondisi, serta meningkatkan kualitas tidur dan mengelola stres.

Menurut psikologi, pikiran, emosi, perhatian, dan perilaku memiliki peran dalam bagaimana seseorang mengalami dan menghadapi rasa nyeri. Karena itu, menjaga ketenangan mental, memberikan waktu untuk beristirahat, dan membangun kebiasaan sehat dapat membantu tubuh menghadapi ketidaknyamanan dengan lebih baik.

Namun, mengurangi rasa nyeri bukan berarti harus memaksakan diri untuk menahannya. Jangan merasa bersalah ketika membutuhkan obat, pemeriksaan medis, atau bantuan profesional. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, dan penanganan nyeri perlu disesuaikan dengan penyebabnya.