JawaPos.com - Keputihan merupakan hal yang wajar, karena cairan ini dapat membersihkan vagina, menjaga PH tetap seimbang, sampai membantu mencegah terjadinya infeksi.

Peningkatan intensitas keputihan juga bisa terjadi karena penyebab yang normal seperti perubahan hormon menjelang menstruasi, fase ovulasi, sampai masa kehamilan.

Namun, keputihan yang tidak normal dengan disertai gejala tertentu bisa mengganggu aktivitas, terutama jika muncul sensasi gatal berlebih, bau tidak sedap, jumlah cairan yang meningkat secara tidak wajar, dan juga perubahan warna.

Melansir informasi dari laman kemkes dan halodoc salah satu upaya untuk menjaga kesehatan vagina adalah dengan mempertahankan keseimbangan pH alaminya.

Selain itu, anda dapat mengkonsumsi makanan tertentu yang dapat menjaga kesehatan vagina dan mendukung kesimbangan bakteri baik. Berikut beberapa pilihan makanan yang bisa anda konsumsi.

Greek yogurt

Yogurt plain tanpa tambahan rasa mengandung bakteri baik yang dapat mendukung kesehatan area vagina dan juga pencernaan.

Kandungan Lactobacillus acidophilus yakni bakteri yang berperan dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme ini diketahui mampu mempertahankan keasaman lingkungan vagina.

Bawang putih

Secara alami bawang putih mengandung senyawa allicin yang memiliki sifat antimikroba dan antijamur.

Mengkonsumsi bawang putih mentah atau memasukkannya ke dalam masakan sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh terutama area vagina.

Buah-buahan kaya vitamin C

Vitamin C berperan sebagai antioksidan dan membantu mendukung fungsi kekebalan tubuh secara menyeluruh. Beberapa buah yang memiliki kandungan vitamin C tinggi diantaranya seperti jeruk, kiwi, stroberi, dan jambu biji.

Konsumsi buah-buahan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C dan mendukung daya tahan tubuh dalam melawan infeksi.

Cukupkan konsumsi air putih

Saat anda menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup maka anda juga dapat mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, termasuk di area vagina. Selain itu, asupan air yang cukup membantu anda memproduksi urin sehingga bakteri dapat mudah dikeluarkan.

Kacang-kacang