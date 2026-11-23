JawaPos.com - Selama puluhan tahun, penanganan untuk pembuluh jantung yang tersumbat adalah stent atau "ring". Kerangka logam kecil ini dipasang untuk menyangga pembuluh agar tetap terbuka. Stent memang terbukti telah menyelamatkan jutaan nyawa. Namun seiring perkembangan zaman, kini tersedia pilihan lainnya yang juga sangat baik.

Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) selaku Direktur Departemen Jantung di Bethsaida Hospital sekaligus pelopor DCB di Indonesia mengatakan, rumah sakit tempatnya bekerja telah menerapkan opsi lainnya bernama Drug-Coated Balloon (DCB) atau balon berlapis obat. Banyak pasien dirawat tanpa meninggalkan logam pada pembuluh jantungnya.

"Stent menyelesaikan masalah hari ini, tetapi meninggalkan logam untuk selamanya. DCB menyelesaikan masalah tanpa mengunci masa depan pasien," ungkap dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu.

DCB adalah balon kateter yang permukaannya dilapisi obat penghambat jaringan parut. Balon dikembangkan di lokasi penyempitan selama sekitar satu menit. Obat berpindah ke dinding pembuluh. Setelah itu, balon kemudian dikempiskan dan ditarik keluar. Pembuluh terbuka, dan tidak ada benda asing yang tertinggal.

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan kenapa sebaiknya lebih memilih DCB dibanding melakukan tindakan medis pasang ring jantung.

Pertama, tidak ada logam permanen. Stent menetap seumur hidup dan dapat memicu peradangan berkepanjangan. DCB tidak meninggalkan apa pun.

Kedua, tidak ada risiko trombosis stent, yaitu gumpalan darah mendadak di dalam stent yang bisa memicu serangan jantung. Tanpa stent, risiko ini hilang.

Ketiga, masa minum dua obat pengencer darah lebih singkat dengan dosis lebih rendah. Ini berarti risiko perdarahan lebih rendah, dan sangat penting bagi lansia atau pasien yang akan menjalani operasi lain.

Keempat, pembuluh tetap lentur dan alami. Tanpa kerangka logam, pembuluh dapat melebar dan menyempit sesuai kebutuhan tubuh, bahkan dapat bertambah lapang seiring berjalannya waktu.

Kelima, pilihan masa depan tetap terbuka. Bila suatu hari diperlukan tindakan lagi, termasuk operasi bypass, pembuluh yang bebas logam jauh lebih mudah ditangani.

Dasaad Mulijono menegaskan bahwa DCB bukan untuk semua kasus. Sekitar 10 persen pasien tetap membutuhkan drug-eluting stent (DES), misalnya apabila setelah persiapan pembuluh masih terjadi robekan yang mengganggu aliran darah atau pembuluh cenderung mengerut kembali.

"Pada kasus seperti ini, stent adalah pilihan yang tepat dan aman. Keputusan diambil di meja tindakan berdasarkan jenis sumbatan dan respons pembuluh, bukan kebiasaan," tuturnya.

Dia melanjutkan, pengalaman pada hampir 2.000 pasien DCB di Bethsaida menunjukkan komplikasi yang minimal, tindakan ulang di bawah 3 persen, tanpa trombosis stent, dan tanpa kematian dalam pemantauan hingga empat tahun.

Angka penyempitan ulang yang umumnya sekitar 5–10 persen dalam lima tahun dapat ditekan hingga seperlima sampai sepersepuluhnya ketika DCB dipadukan dengan diet nabati utuh, perubahan pola hidup, dan terapi medis optimal.

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