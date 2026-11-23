JawaPos.com - Penurunan kesehatan otak tidak selalu soal hal wajar karena seiring bertambahnya usia.

Pola hidup sehari-hari ternyata memiliki peran besar dalam menjaga fungsi otak sekaligus menekan risiko demensia, stroke, hingga depresi pada usia lanjut.

Penelitian terbaru menunjukkan hampir setengah kasus demensia secara teoretis dapat dicegah atau ditunda dengan mengendalikan faktor risiko melalui kebiasaan hidup sehat.

Karena itu, menjaga kesehatan otak perlu dilakukan sejak dini, terutama memasuki usia paruh baya ketika kebiasaan sehari-hari mulai memberikan pengaruh lebih besar.

Dr. Vipada Sae-Lao, Nutrition Education and Training Lead Asia Pacific Herbalife menjelaskan bahwa kesehatan otak dibangun sepanjang kehidupan seseorang.

"Menjaga hubungan sosial juga sama pentingnya untuk menjaga kesehatan otak. Meluangkan waktu bersama teman dan keluarga melalui percakapan, tawa, maupun kebersamaan sederhana dapat membantu menenangkan respons tubuh terhadap stres," tuturnya, Senin (23/11).

Ia menerangkan, ada lima strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan fungsi kognitif dan mengurangi risiko penurunan kesehatan otak.

1. Terus Melatih Otak dengan Belajar Hal Baru Otak membutuhkan stimulasi secara rutin agar kemampuan berpikir dan daya ingat tetap terjaga. Aktivitas seperti mempelajari bahasa baru, membaca buku, mengerjakan teka-teki, hingga permainan kata dapat membantu membangun *cognitive reserve* atau cadangan kognitif.

Cadangan kognitif merupakan kapasitas tambahan yang membantu otak mempertahankan fungsinya ketika menghadapi tekanan maupun proses penuaan. Kebiasaan belajar juga dikaitkan dengan daya ingat yang lebih tajam, kecepatan berpikir, dan kemampuan berkonsentrasi yang lebih baik.

2. Memilih Nutrisi yang Mendukung Kesehatan Otak Pola makan berpengaruh terhadap sejumlah indikator metabolisme, seperti berat badan, kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kesehatan kognitif sehingga perlu dikendalikan melalui asupan nutrisi yang tepat.

Salah satu pola makan yang dapat diterapkan adalah Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). Pola ini mengutamakan buah-buahan, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, serta ikan kaya omega-3. Sebaliknya, konsumsi daging merah tinggi lemak jenuh, mentega, keju, makanan manis, gorengan, dan makanan cepat saji perlu dibatasi.

Asupan makanan kaya antioksidan dan bersifat antiinflamasi juga penting untuk membantu mengurangi peradangan kronis yang dikaitkan dengan perkembangan penyakit Alzheimer. Beberapa pilihan makanan di antaranya buah beri, teh hijau, cokelat hitam, kunyit, dan kedelai.

Sementara itu, ikan berlemak, kacang kenari, dan biji rami mengandung omega-3 yang dapat membantu menjaga suasana hati. Jika dikombinasikan dengan konsumsi biji-bijian utuh, nutrisi tersebut juga membantu menyediakan energi berkelanjutan bagi otak.

“Pemeriksaan kesehatan secara berkala membantu memantau berbagai indikator tersebut sekaligus menjadi panduan untuk menentukan penyesuaian yang diperlukan,” jelas Dr. Vipada.

Ia menambahkan, suplemen dapat menjadi pelengkap ketika kebutuhan nutrisi belum terpenuhi melalui makanan, misalnya karena pantangan makanan atau gangguan penyerapan nutrisi. Namun, konsumsinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan arahan tenaga kesehatan profesional.

3. Menjaga Kesehatan Pendengaran dan Penglihatan Fungsi pendengaran dan penglihatan ternyata turut menentukan kesehatan otak. Ketika kedua indra tersebut mengalami penurunan, terutama pada usia paruh baya, otak harus menggunakan lebih banyak sumber daya kognitif untuk memproses informasi dari lingkungan.

Berkurangnya rangsangan sensorik juga dapat memengaruhi kemampuan otak dalam mempertahankan fungsi kognitif. Karena itu, gangguan pendengaran maupun penglihatan sebaiknya ditangani sedini mungkin, termasuk dengan menggunakan alat bantu dengar atau kacamata sesuai kebutuhan.

Asupan nutrisi juga berperan dalam menjaga kesehatan indra. Lemak sehat, serat, protein, vitamin B2, dan karotenoid dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan pendengaran melalui mekanisme yang berkaitan dengan kelancaran aliran darah.

Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang terdapat dalam bayam, sayuran berdaun hijau, jagung, salmon, dan kuning telur membantu melindungi mata dari paparan cahaya biru. Kedua pigmen alami tersebut mendukung kesehatan penglihatan seiring bertambahnya usia.

4. Rutin Beraktivitas Fisik dan Menghindari Kebiasaan Buruk Kebugaran fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga berhubungan dengan penurunan risiko demensia pada usia lanjut. Aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah ke otak, melindungi jaringan otak dari penyusutan, serta mengurangi penanda peradangan dalam tubuh.

Bahkan, bagi individu yang pernah mengalami stroke, kebugaran fisik dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap otak. Manfaat tersebut antara lain berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah dan peningkatan produksi energi pada tingkat sel untuk mendukung fungsi kognitif.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang selama 20–45 menit setiap hari. Alternatifnya, aktivitas intensitas tinggi dapat dilakukan selama 10–20 menit pada sebagian besar hari dalam sepekan, disertai latihan penguatan otot minimal dua kali seminggu.

Selain meningkatkan aktivitas fisik, masyarakat juga perlu menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan otak. Penelitian menunjukkan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan menjadi dua faktor yang berdampak buruk terhadap fungsi otak.

5. Tidur Cukup dan Mengelola Stres Stres berkepanjangan dapat mengganggu sirkuit saraf di otak. Kondisi ini berpotensi memengaruhi daya ingat, konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, hingga pengelolaan emosi.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada otak, tetapi juga dapat memengaruhi hormon, sistem kekebalan tubuh, dan metabolisme. Karena itu, pengelolaan stres perlu menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.