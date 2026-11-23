JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini diterapkan pada produk tempat tidur. President Director Massindo Group Jeffri Massie memperkenalkan Sleep Spa Technology, teknologi smart bed yang diklaim sebagai tempat tidur pertama di Indonesia dengan fitur AI.

“Adjustable Bed kami namanya Sleep Spa Technology itu merupakan tempat tidur yang memiliki fitur AI yang pertama di Indonesia,” ujar Jeffri saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/11).

Sleep Spa Technology memiliki sejumlah kemampuan untuk memantau kondisi pengguna selama tidur. Teknologi ini dapat mendeteksi detak jantung, pernapasan, dan pergerakan tubuh. Selain itu, terdapat mikrofon khusus yang berfungsi mendeteksi suara dengkuran atau mengorok.

“Contohnya itu bisa mendeteksi detak jantung pernafasan, pergerakan dan bisa mendengarkan bila mana orang yang tidurnya itu mengorok, snoring ada mikrofon khusus untuk itu,” jelasnya.

Ketika pengguna terdeteksi mengorok, posisi ranjang akan naik secara otomatis. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk membantu membuka saluran pernapasan di bagian leher.

“Jadi ranjangnya akan naik secara otomatis menyesuaikan posisinya supaya blok yang ada di leher ini terbuka,” lanjut Jeffri.

Selain penyesuaian posisi secara otomatis, teknologi ini juga bisa dioperasikan menggunakan perintah suara atau voice command. Pengguna tidak perlu menekan tombol maupun mencari remote untuk mengatur tempat tidur.

Sistem tersebut mendukung perintah suara dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Pengoperasian juga bisa dilakukan melalui aplikasi Sleep Spa yang tersedia di perangkat Android dan iOS.