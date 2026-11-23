JawaPos.com - Pemenuhan nutrisi anak tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah susu yang dikonsumsi. Orang tua juga perlu memahami kandungan di dalam produk susu, termasuk jenis karbohidrat, gula tambahan, serta bahan lain yang digunakan dalam formulasi.

Ketelitian membaca komposisi menjadi penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus mengurangi risiko masalah kesehatan akibat pola konsumsi yang tidak seimbang.

Persoalan nutrisi anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari malnutrisi dan stunting hingga meningkatnya perhatian terhadap risiko obesitas dan karies gigi. Kondisi tersebut membuat pemahaman orang tua mengenai kualitas asupan harian anak semakin penting.

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Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dalam produk pangan, termasuk susu formula. Beberapa produk di pasaran menggunakan bahan seperti sukrosa, maltodekstrin, maupun perisa tambahan.

Meski setiap bahan memiliki fungsi tersendiri dalam formulasi pangan, orang tua tetap perlu memahami perbedaan komposisi dan tujuan penggunaannya. Dengan begitu, pemilihan produk nutrisi tidak hanya didasarkan pada merek, harga, atau klaim yang tercantum pada kemasan.

Kenali Kandungan Susu Sebelum Diberikan kepada Anak

Membaca label komposisi merupakan salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk mengetahui kandungan produk nutrisi anak.

Sukrosa, misalnya, merupakan jenis gula yang dapat menambah rasa manis pada produk. Sementara itu, maltodekstrin merupakan karbohidrat yang kerap digunakan sebagai sumber energi maupun bahan dalam formulasi pangan.

Keberadaan bahan-bahan tersebut perlu dilihat berdasarkan kebutuhan nutrisi anak secara keseluruhan. Sebab, kualitas asupan tidak ditentukan oleh satu kandungan saja, melainkan kombinasi berbagai zat gizi, jumlah konsumsi, serta pola makan sehari-hari.

Orang tua juga perlu memahami bahwa susu formula tidak bisa menggantikan seluruh kebutuhan nutrisi anak. Pemberiannya harus disesuaikan dengan usia, kondisi, dan kebutuhan masing-masing anak.

Pada bayi, ASI tetap menjadi sumber nutrisi utama yang direkomendasikan. Apabila ASI tidak memungkinkan atau terdapat kebutuhan khusus, pemilihan alternatif nutrisi sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan.

Pembahasan mengenai kualitas nutrisi anak juga mendorong perhatian terhadap penelitian ilmiah yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik masyarakat setempat.

Salah satu penelitian yang tengah dijajaki adalah kajian lebih mendalam mengenai karakteristik Air Susu Ibu (ASI) pada ibu di Indonesia. Penelitian semacam ini berpotensi memberikan tambahan informasi mengenai komposisi ASI dan kebutuhan nutrisi anak berdasarkan karakteristik populasi lokal.

FEIHE International, perusahaan nutrisi dan susu asal Tiongkok, induk AceKid, menyatakan ketertarikannya untuk ikut mendorong pengembangan riset tersebut sebagai bagian dari kontribusi jangka panjang di Indonesia.

Komitmen itu disampaikan dalam rangkaian forum bisnis internasional yang berlangsung bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, Tiongkok.

Chairman dan Founder FEIHE International, Leng Youbin, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar, terutama dalam pengembangan generasi masa depan.

"Indonesia merupakan negara dengan potensi besar dan memiliki generasi masa depan yang sangat berharga. Bagi FEIHE, kehadiran kami di Indonesia bukan hanya tentang mengembangkan bisnis, tetapi juga tentang membangun kontribusi jangka panjang melalui inovasi, kolaborasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan," ujarnya.

Dia berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dapat mendukung peningkatan kualitas nutrisi anak.

"Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendukung peningkatan kualitas nutrisi anak dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang," lanjutnya.

Orang Tua Perlu Memahami Kebutuhan Gizi Anak

Di tengah beragam pilihan produk nutrisi, pemahaman mengenai kebutuhan gizi sesuai tahapan usia menjadi hal yang tidak kalah penting.

Anak membutuhkan asupan zat gizi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Kebutuhan tersebut mencakup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta energi dalam jumlah yang sesuai.

Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu kandungan atau klaim tertentu ketika memilih produk susu. Informasi mengenai komposisi, petunjuk penggunaan, kelompok usia, serta kesesuaian dengan kondisi anak perlu menjadi pertimbangan.

Konsultasi dengan dokter anak atau ahli gizi juga dapat membantu orang tua menentukan jenis asupan yang sesuai, terutama apabila anak memiliki kondisi kesehatan atau kebutuhan nutrisi khusus.